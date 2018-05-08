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SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
90.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 90.000.000 €
Energie : 90.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/10/2018 : 90.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Mai 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/10/2018
20180177
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT
SOCIETA GASDOTTI ITALIA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 90 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the financing of the promoter's investments over the 2018-2022 period to extend the network of gas transmission pipelines in Central and Southern Italy.

This project aims at: (i) improving the integration with the national gas transport network of the gas storage and production sites in the area; (ii) allowing reverse flows to Northern regions and to the national gas transport network; (iii) increasing flexibility and security of gas supply in Central Italy. The infrastructure also allows for improved safety, reliability, flexibility and operational management of the promoter's gas transport network.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project components fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU), requiring regional competent authorities to determine the need for an EIA. An EIA was conducted for the Larino-Chieti pipeline and the environmental permit has been issued by the competent authorities. An EIA screening was also conducted for the San Marco-Recanati pipeline that concluded that no EIA was required for this specific component.

The investment is subject to the public procurement provisions defined in Directives 2014/24/EU and 2014/25/EU for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT - Studio di Impatto Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico - Pag. 1-110
Datum der Veröffentlichung
30 May 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84044560
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180177
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT - Studio di Impatto Ambientale - Quadro di Riferimento Progettuale - Pag. 1-95
Datum der Veröffentlichung
30 May 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84049166
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180177
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT - Studio di Impatto Ambientale Quadro di Riferimento Ambientale – Pag. 1-154
Datum der Veröffentlichung
30 May 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84047783
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180177
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT - Studio di Impatto Ambientale
Datum der Veröffentlichung
30 May 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84049175
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180177
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT - Studio di Impatto Ambientale - Stima degli Impatti – Pag. 1-118
Datum der Veröffentlichung
30 May 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84048171
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180177
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT - Maps and diagrams
Datum der Veröffentlichung
30 May 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84483439
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180177
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT - Studio di Impatto Ambientale - Cartografia 1011
Datum der Veröffentlichung
29 May 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84044566
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180177
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT - Studio di Impatto Ambientale - Cartografia 1009
Datum der Veröffentlichung
31 May 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84047876
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180177
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT - Studio di Impatto Ambientale - Cartografia 1010
Datum der Veröffentlichung
31 May 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84048174
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180177
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT - Studio di Impatto Ambientale - Cartografia 1006
Datum der Veröffentlichung
31 May 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84049172
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180177
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT - Sintesi Non Tecnica
Datum der Veröffentlichung
31 May 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84050099
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180177
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT - Studio di Impatto Ambientale - Cartografia 1007
Datum der Veröffentlichung
31 May 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84044565
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180177
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT - Studio di Impatto Ambientale - Cartografia 1008
Datum der Veröffentlichung
31 May 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84050173
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180177
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT - Topographic map
Datum der Veröffentlichung
30 May 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84477533
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180177
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT - Topographic map
Datum der Veröffentlichung
30 May 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84513648
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180177
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
20 Jul 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84291722
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180177
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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scoreboard - SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
21 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86429059
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180177
Letzte Aktualisierung
21 Sep 2018
Sektor(en)
Energie
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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