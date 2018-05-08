SGI - GAS NETWORK DEVELOPMENT

Übersicht
The project consists of the financing of the promoter's investments over the 2018-2022 period to extend the network of gas transmission pipelines in Central and Southern Italy.
This project aims at: (i) improving the integration with the national gas transport network of the gas storage and production sites in the area; (ii) allowing reverse flows to Northern regions and to the national gas transport network; (iii) increasing flexibility and security of gas supply in Central Italy. The infrastructure also allows for improved safety, reliability, flexibility and operational management of the promoter's gas transport network.
The project components fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU), requiring regional competent authorities to determine the need for an EIA. An EIA was conducted for the Larino-Chieti pipeline and the environmental permit has been issued by the competent authorities. An EIA screening was also conducted for the San Marco-Recanati pipeline that concluded that no EIA was required for this specific component.
The investment is subject to the public procurement provisions defined in Directives 2014/24/EU and 2014/25/EU for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.