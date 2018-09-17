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ORBITAL (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 15.000.000 €
Industrie : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/11/2018 : 7.500.000 €
26/11/2018 : 7.500.000 €
Andere Links
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22/11/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ORBITAL (EGFF)
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Kreislaufdusche - Innovatives Start-up Orbital Systems erhält Unterstützung aus dem Juncker-Plan

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 September 2018
Projektstatus
Referenz
Genehmigt | 27/09/2018
20180176
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ORBITAL (EGFF)
ORBITAL SYSTEMS AB
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
EUR 36 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Orbital is a Swedish company founded in 2012 that has developed a water recycling technology for domestic applications which offers important water and energy savings. The proposed investment programme includes investments in RDI (Research, Development and Innovation), some R&D (Research and Development) capital expenditure (capex) to empower the company's R&D and testing capabilities as well as investments to support the company's commercial expansion primarily in the European Union. The investments will be carried out in the period between 2018 and 2020.

Orbital is an innovative early stage company which plans to scale its activity by reaching new clients, broadening its product portfolio and licensing its technology. To achieve these objectives, the company needs to invest in expanding its technology know-how, further industrialising and commercialising its products, enabling the scale-up in production and building up physical working capital.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project activities do not fall under the Annexes I or II of the EU Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. The project will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project. As such, the project activities are not subject to a mandatory Environmental Impact Assessment.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures followed by the promoter are suitable for the project.

Weitere Unterlagen
22/11/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ORBITAL (EGFF)
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Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ORBITAL (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
22 Nov 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85122802
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180176
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ORBITAL (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
164831180
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180176
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
22/11/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ORBITAL (EGFF)
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Datenblätter
ORBITAL (EGFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Kreislaufdusche - Innovatives Start-up Orbital Systems erhält Unterstützung aus dem Juncker-Plan

Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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Weitere Veröffentlichungen