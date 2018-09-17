ORBITAL (EGFF)

Übersicht
Orbital is a Swedish company founded in 2012 that has developed a water recycling technology for domestic applications which offers important water and energy savings. The proposed investment programme includes investments in RDI (Research, Development and Innovation), some R&D (Research and Development) capital expenditure (capex) to empower the company's R&D and testing capabilities as well as investments to support the company's commercial expansion primarily in the European Union. The investments will be carried out in the period between 2018 and 2020.
Orbital is an innovative early stage company which plans to scale its activity by reaching new clients, broadening its product portfolio and licensing its technology. To achieve these objectives, the company needs to invest in expanding its technology know-how, further industrialising and commercialising its products, enabling the scale-up in production and building up physical working capital.
The project activities do not fall under the Annexes I or II of the EU Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. The project will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project. As such, the project activities are not subject to a mandatory Environmental Impact Assessment.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures followed by the promoter are suitable for the project.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.