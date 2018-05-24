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NATIONAL ROADS III

Unterzeichnung(en)

Betrag
112.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Zypern : 112.000.000 €
Verkehr : 112.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/06/2021 : 112.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Oktober 2018
Projektstatus
Referenz
In Prüfung | 24/05/2018
20180081
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NATIONAL ROADS III
MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND WORKS - REPUBLIC OF CYPRUS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 220 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction and improvement of roads and motorways implemented by the Public Works Department of the Ministry of Transport, Communication and Works in the Republic of Cyprus.

The project aims to improve traffic conditions on several sections of the Cyprus motorway and road network. Transport user benefits are expected from time savings, reduced operating costs, fewer accidents and lower environmental externalities, in addition to wider economic benefits from improved accessibility.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The projects included under this operation fall under Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU). Compliance with the EIA Directive in addition to the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive (2001/42/EC) and Birds and Habitats Directives (2009/147/EC and 92/43/EEC respectively, as amended) is to be assessed during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NATIONAL ROADS III - ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Datum der Veröffentlichung
15 Oct 2020
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131790848
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180081
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Zypern
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NATIONAL ROADS III - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Χλωρίδα - Πανίδα
Datum der Veröffentlichung
15 Oct 2020
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131898165
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180081
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Zypern
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NATIONAL ROADS III - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Datum der Veröffentlichung
15 Oct 2020
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131898769
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180081
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Zypern
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NATIONAL ROADS III - Noise exposure information
Datum der Veröffentlichung
15 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131891717
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180081
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Zypern
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NATIONAL ROADS III - ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΜΕΕΠ)
Datum der Veröffentlichung
15 Oct 2020
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131900922
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180081
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Zypern
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NATIONAL ROADS III
Datum der Veröffentlichung
7 May 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
140548075
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180081
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Zypern
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NATIONAL ROADS III - Μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΜΕΕΠ) του αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς
Datum der Veröffentlichung
15 Oct 2020
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133755166
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180081
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Zypern
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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07/05/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NATIONAL ROADS III
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15/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NATIONAL ROADS III - Μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΜΕΕΠ) του αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς
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Übersicht
NATIONAL ROADS III
Datenblätter
NATIONAL ROADS III

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen