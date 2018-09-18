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CASABLANCA - TRAVAUX AUTOROUTIERS

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 80.000.000 €
Verkehr : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/01/2019 : 80.000.000 €
Andere Links
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18/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CASABLANCA - TRAVAUX AUTOROUTIERS - Etude d'Impact sur l'Environnement - Casablanca - Berrechid - Version Provisoire
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19/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CASABLANCA - TRAVAUX AUTOROUTIERS - Etude d'Impact sur l'Environnement - Contournement de Casablanca - Version Provisoire
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13/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CASABLANCA - TRAVAUX AUTOROUTIERS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 September 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/01/2019
20180070
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CASABLANCA - TRAVAUX AUTOROUTIERS
SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million
EUR 206 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the widening of the Casablanca-Berrechid motorway (25.8 km) and the Casablanca motorway bypass between the Mohammedia and the Lissasfa interchanges (31.7 km), from 2x2 lanes to 2x3 lanes.

The project addresses traffic growth and improves transport conditions and road safety. Both investments that make up the project aim at improving level of service, relieving congestion, for both commuting and transit traffic through and from Casablanca (the second largest city in the Maghreb region). The project meets the Bank's priority objectives for transport lending and is in line with the Bank's objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project involves two investments generally expected to be implemented within existing rights of way through both urban and rural areas; therefore potential negative environmental and social impacts are likely to be minor and temporary. If situated in the EU, the schemes would likely fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Two individual environmental impact assessments are already finalised for each of the two project components. The Bank shall investigate environmental and social aspects during appraisal and verify that the promoter has followed the relevant EU environmental and social principles, standards and practices. The Bank shall also verify the acceptability of the project in terms of likely environmental impacts and proposed mitigation and compensation measures.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
18/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CASABLANCA - TRAVAUX AUTOROUTIERS - Etude d'Impact sur l'Environnement - Casablanca - Berrechid - Version Provisoire
19/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CASABLANCA - TRAVAUX AUTOROUTIERS - Etude d'Impact sur l'Environnement - Contournement de Casablanca - Version Provisoire
13/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CASABLANCA - TRAVAUX AUTOROUTIERS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CASABLANCA - TRAVAUX AUTOROUTIERS - Etude d'Impact sur l'Environnement - Casablanca - Berrechid - Version Provisoire
Datum der Veröffentlichung
18 Sep 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
81795780
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180070
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CASABLANCA - TRAVAUX AUTOROUTIERS - Etude d'Impact sur l'Environnement - Contournement de Casablanca - Version Provisoire
Datum der Veröffentlichung
19 Sep 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
81794767
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180070
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CASABLANCA - TRAVAUX AUTOROUTIERS
Datum der Veröffentlichung
13 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84072707
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180070
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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CASABLANCA - TRAVAUX AUTOROUTIERS
Datenblätter
CASABLANCA - TRAVAUX AUTOROUTIERS

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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