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CONNECTED SCHOOLS IN SERBIA

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Serbien : 70.000.000 €
Bildung : 70.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/12/2022 : 5.000.000 €
16/11/2020 : 65.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Project Completion Report - - EN
Related public register
27/06/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CONNECTED SCHOOLS IN SERBIA
Related public register
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - CONNECTED SCHOOLS IN SERBIA
Zugehörige Pressemitteilungen
Serbia: EIB supports digitalisation of schools with €65 million
Zugehörige Pressemitteilungen
Serbien: EIB unterstützt digitalen Wandel
Story zum Projekt
Serbische Schulen bereit für digitales Zeitalter
Story zum Projekt
Digitale Bildung in Serbien
Story zum Projekt
Digitale Schulen in Serbien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Januar 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/11/2020
20170979
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CONNECTED SCHOOLS IN SERBIA
MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT - REPUBLIC OF SERBIA,REPUBLIC OF SERBIA - MINISTRY OF TRADE, TOURISM AND TELECOMMUNICATIONS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 70 million
EUR 111 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project supports the national digital education investment programme, by improving the digital infrastructure and teaching materials in schools, notably with the provision of new digital equipment, the upgrade of the academic network and central locations and teh rollout of Wireless Local Area Network (WLAN), as well as providing teachers with training in digital skills.

The project aims to support the Serbian Government addressing major challenges in the national education system, by directing resources towards key areas that can have a transformative impact on human capital. By improving the digital infrastructure and teaching materials in schools and by training teachers in the field of ICT and digital skills, as mandated by the renewed education curricula, the project also contributes to improveg youth employability in a country where the skills mismatch is the root cause of high unemployment rates.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The scope of the project includes deployment of wireless local area network (Wifi) composed of installation of equipment (passive and active) and cabling within existing school premises, provision of digital teaching equipment, provision of digital content and capacity building of teachers and school leaders. None of the activities included in the project falls under any Annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, moreover, these will be carried out in existing facilities already authorised that will not change their scope due to the project. Thus, the project does not require an EIA as per Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU.

The promoter will have to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the EIB's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Under Global Europe NDICI guarantee

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Under EFSD+ Guarantee

Weitere Unterlagen
27/06/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CONNECTED SCHOOLS IN SERBIA
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - CONNECTED SCHOOLS IN SERBIA
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Project Completion Report - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Serbia: EIB supports digitalisation of schools with €65 million
Zugehörige Pressemitteilungen
Serbien: EIB unterstützt digitalen Wandel

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CONNECTED SCHOOLS IN SERBIA
Datum der Veröffentlichung
27 Jun 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95388161
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170979
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Serbien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - CONNECTED SCHOOLS IN SERBIA
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
249184609
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20170979
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Serbien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Related public register
27/06/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CONNECTED SCHOOLS IN SERBIA
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Datenblätter
CONNECTED SCHOOLS IN SERBIA
Weitere Veröffentlichungen
Project Completion Report - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Serbia: EIB supports digitalisation of schools with €65 million
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Serbien: EIB unterstützt digitalen Wandel
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Weitere Veröffentlichungen