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WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST

Unterzeichnung(en)

Betrag
19.300.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 19.300.000 €
Energie : 19.300.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/05/2018 : 2.300.000 €
9/05/2018 : 17.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: EIB und Erste Bank unterstützen Ausbau erneuerbarer Energien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Dezember 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/05/2018
20170780
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST
ENERGIEPARK BRUCK LEITHA GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 19 million
EUR 27 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and operation of 5 wind turbines in Lower Austria and Burgenland, respectively, totaling 17MW.

The development of wind energy supports EU and national targets for renewable energy generation and contributes to the Bank's renewable energy and energy efficiency objectives. The project further contributes to the Bank's priority objectives for climate action.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Wind farms generally fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Their authorisation is subject to an EIA following the criteria set by the competent authority. Some turbines are located close to sites of nature conservation interest and also close to other wind farms. Potential impact on sites of nature conservation interest, including cumulative impacts, will be analysed carefully.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST - Windpark Bruckneudorf - Fachgutachten ÖKOLOGIE: Vögel und Fledermäuse
Datum der Veröffentlichung
23 Jan 2018
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
81643431
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170780
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST - Umweltverträglichkeitserklärung- Erweiterung des Windparks Bruckneudorf - Änderungsgenehmigungsverfahren
Datum der Veröffentlichung
25 Jan 2018
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80273849
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170780
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST - Umweltverträglichkeitserklärung- Windpark Bruckneudorf
Datum der Veröffentlichung
25 Jan 2018
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78996929
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170780
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST - Windpark Höflein West - UVE-Zusammenfassung
Datum der Veröffentlichung
25 Jan 2018
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
81523349
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20170780
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST - Umweltverträglichkeitserklärung - Windpark Höflein West - Fachbereich: Tiere, Pflanzen und Lebensräume
Datum der Veröffentlichung
25 Jan 2018
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80027760
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170780
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80027048
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170780
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
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Environmental and Social Completion Sheet - WINDPARK BRUCKNEUDORF-HOEFLEIN WEST
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
137689352
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170780
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen