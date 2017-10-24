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ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 35.000.000 €
Stadtentwicklung : 35.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/05/2018 : 14.000.000 €
20/12/2017 : 21.000.000 €
Andere Links
Related public register
01/03/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE II
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE II
Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: EIB unterstützt Modernisierung der städtischen Infrastruktur in Oradea

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Oktober 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2017
20170692
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE II
MUNICIPALITY OF ORADEA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 35 million
EUR 133 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Urban infrastructure investments in Oradea mainly focusing on energy efficiency, renewable energy, sustainable transport, urban development and urban roads. All schemes will be located in Oradea, the 10th largest city in Romania, on the North-West fringe of the country.

The investments will further the economic development of Oradea through the successful implementation of projects that contribute to the EIB public policy goals of improving socio-economic infrastructure, supporting the environment and achieving cohesion objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Romania, as an EU Member State, has harmonised its environmental legislation in line with the relevant EU Directives (Directive 2014/24/EU amending Directive 2011/92/EU and Directive 2001/42/EC). The Bank's appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity to properly apply the EU SEA Directive 2001/42/EC, the EU EIA Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. Compliance with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings (recast) (2010/31/EU) will be further examined during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the projects will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directives 2014/24/EU, 2014/25/EU and/or 2014/23/EU, where applicable, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
01/03/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE II
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE II
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: EIB unterstützt Modernisierung der städtischen Infrastruktur in Oradea

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE II
Datum der Veröffentlichung
1 Mar 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79184325
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170692
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE II
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
238332269
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170692
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
01/03/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE II
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE II
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Übersicht
ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE II
Datenblätter
ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE II
Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: EIB unterstützt Modernisierung der städtischen Infrastruktur in Oradea

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen