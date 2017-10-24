ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Stadtentwicklung - Baugewerbe/Bau
Urban infrastructure investments in Oradea mainly focusing on energy efficiency, renewable energy, sustainable transport, urban development and urban roads. All schemes will be located in Oradea, the 10th largest city in Romania, on the North-West fringe of the country.
The investments will further the economic development of Oradea through the successful implementation of projects that contribute to the EIB public policy goals of improving socio-economic infrastructure, supporting the environment and achieving cohesion objectives.
Romania, as an EU Member State, has harmonised its environmental legislation in line with the relevant EU Directives (Directive 2014/24/EU amending Directive 2011/92/EU and Directive 2001/42/EC). The Bank's appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity to properly apply the EU SEA Directive 2001/42/EC, the EU EIA Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. Compliance with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings (recast) (2010/31/EU) will be further examined during appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the projects will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directives 2014/24/EU, 2014/25/EU and/or 2014/23/EU, where applicable, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.