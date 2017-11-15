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WATERSCHAP FRIESLAND

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 100.000.000 €
Wasser, Abwasser : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/03/2018 : 100.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 November 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/03/2018
20170536
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WATERSCHAP FRIESLAND
WETTERSKIP FRYSLAN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 252 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project will finance the 2017-2021 investment programme of Waterschap Friesland (Wetterskip Fryslan), in the north of the Netherlands. The programme focuses on flood protection dyke strengthening schemes, water management systems and wastewater treatment infrastructure works.

The investment will help protect the safety of human lives and livelihoods by financing maintenance and upgrading of dykes, water and wastewater infrastructure exposed to harsh weather conditions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Some of the schemes of the investment programme fall under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. Compliance with the EIA Directive, the Habitats and Birds Directives and NATURA 2000 will be verified in detail during the appraisal.

The compliance of the procurement procedures with the EU legislation will be assessed during the appraisal.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATERSCHAP FRIESLAND
Datum der Veröffentlichung
12 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79738242
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170536
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP FRIESLAND - m.e.r - beoordelingsnotitie
Datum der Veröffentlichung
4 Dec 2023
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
184553620
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170536
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP FRIESLAND - Natuurtoets Oever- en Kadeproject Sneek Zuid Toetsing aan de Flora- en faunawet, EHS, Natuurbeschermingswet 1998 en KRW - Wetterskip Fryslân
Datum der Veröffentlichung
5 Dec 2023
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
184589993
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170536
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP FRIESLAND - Verkenning Waddenzeedijk Koehool-Lauwersmeer - Milieueffectrapportage deel 1
Datum der Veröffentlichung
5 Dec 2023
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
184583257
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170536
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP FRIESLAND - Verkenning Waddenzeedijk Koehool-Lauwersmeer - Milieueffectrapportage deel 1 - Verkenning
Datum der Veröffentlichung
5 Dec 2023
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
184573254
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170536
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP FRIESLAND - Verkenning Waddenzeedijk Koehool-Lauwersmeer - Deelrapport MER deel 1 - waterveiligheid
Datum der Veröffentlichung
5 Dec 2023
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
184564275
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170536
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP FRIESLAND - Verkenning Waddenzeedijk Koehool-Lauwersmeer - Deelrapport MER deel 1 - Energie en materiaalgebruik
Datum der Veröffentlichung
5 Dec 2023
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
184564274
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170536
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP FRIESLAND - Dijkversterking Koehool-Lauwersmeer Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport
Datum der Veröffentlichung
5 Dec 2023
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
184577018
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170536
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WATERSCHAP FRIESLAND - Verkenning Waddenzeedijk Koehool-Lauwersmeer - Reactienota VKA en MER
Datum der Veröffentlichung
5 Dec 2023
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
184561551
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170536
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - WATERSCHAP FRIESLAND
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
182234556
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170536
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
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