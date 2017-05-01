VERMIO WIND PROJECTS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Energie - Energieversorgung
The project involves the development, construction and operation of two separate onshore wind farms with a total operating capacity of 44.4MW, located in the Imathia and Kozani prefectures in northern Greece.
The development of wind energy supports EU and national targets for renewable energy generation and contributes to climate change mitigation.
Onshore wind farms fall under Annex II of the EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by 2014/52/EU). It is, therefore, up to the member state's competent authority to judge whether a full EIA is required or not. The two sub-projects were screened according to Greek law and each wind farm underwent an individual EIA process, in which the corresponding ancillary works were included. The relevant environmental permits have been issued for both projects. One of the two wind farms adjoins a Natura 2000 designated site (site code: GR1210001, site name: Oros Vermio), while the second wind farm is located approximately 1.5km away from that site. The environmental procedure followed for the project, including a public consultation and the project's compliance with applicable EU Directives (EIA, Habitats and Birds Directives) shall be reviewed during the appraisal. If necessary, a Form A/B will be requested from the competent authorities.
The promoter has been assessed by the EIB as a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if, after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.