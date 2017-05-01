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VERMIO WIND PROJECTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
23.704.833 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 23.704.833 €
Energie : 23.704.833 €
Unterzeichnungsdatum
12/07/2018 : 4.270.580 €
12/07/2018 : 19.434.253 €
Andere Links
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21/03/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VERMIO WIND PROJECTS - EIS Eressou Ipsoma Fourka
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21/03/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VERMIO WIND PROJECTS - EIS Lefkes Kerasia
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05/05/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VERMIO WIND PROJECTS
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15/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - VERMIO WIND PROJECTS
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16/04/2018 - VERMIO WIND PROJECTS
Zugehörige Pressemitteilungen
Griechenland: Weitere EIB-Unterstützung für Windparks

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Februar 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/07/2018
20170501
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VERMIO WIND PROJECTS
TERNA ENERGY INDUSTRIAL COMMERCIAL AND TECHNICAL SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 24 million
EUR 61 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project involves the development, construction and operation of two separate onshore wind farms with a total operating capacity of 44.4MW, located in the Imathia and Kozani prefectures in northern Greece.

The development of wind energy supports EU and national targets for renewable energy generation and contributes to climate change mitigation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Onshore wind farms fall under Annex II of the EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by 2014/52/EU). It is, therefore, up to the member state's competent authority to judge whether a full EIA is required or not. The two sub-projects were screened according to Greek law and each wind farm underwent an individual EIA process, in which the corresponding ancillary works were included. The relevant environmental permits have been issued for both projects. One of the two wind farms adjoins a Natura 2000 designated site (site code: GR1210001, site name: Oros Vermio), while the second wind farm is located approximately 1.5km away from that site. The environmental procedure followed for the project, including a public consultation and the project's compliance with applicable EU Directives (EIA, Habitats and Birds Directives) shall be reviewed during the appraisal. If necessary, a Form A/B will be requested from the competent authorities.

The promoter has been assessed by the EIB as a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if, after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
21/03/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VERMIO WIND PROJECTS - EIS Eressou Ipsoma Fourka
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Zugehörige Pressemitteilungen
Griechenland: Weitere EIB-Unterstützung für Windparks

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VERMIO WIND PROJECTS - EIS Eressou Ipsoma Fourka
Datum der Veröffentlichung
21 Mar 2018
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83079450
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170501
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VERMIO WIND PROJECTS - EIS Lefkes Kerasia
Datum der Veröffentlichung
21 Mar 2018
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83082590
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170501
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VERMIO WIND PROJECTS
Datum der Veröffentlichung
5 May 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80552894
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170501
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VERMIO WIND PROJECTS - Stage II
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84091816
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170501
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - VERMIO WIND PROJECTS
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95220971
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170501
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - VERMIO WIND PROJECTS
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82820020
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170501
Letzte Aktualisierung
16 Apr 2018
Sektor(en)
Energie
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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15/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - VERMIO WIND PROJECTS
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16/04/2018 - VERMIO WIND PROJECTS
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Übersicht
VERMIO WIND PROJECTS
Datenblätter
VERMIO WIND PROJECTS
Zugehörige Pressemitteilungen
Griechenland: Weitere EIB-Unterstützung für Windparks

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen