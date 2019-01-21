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SCALING SOLAR PV SENEGAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
12.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Senegal : 12.500.000 €
Energie : 12.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/07/2019 : 5.660.000 €
18/07/2019 : 6.840.000 €
Andere Links
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26/02/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SCALING SOLAR PV SENEGAL - Etude d'Impact Environnemental et Social - Centrale Kael
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18/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCALING SOLAR PV SENEGAL
Zugehörige Pressemitteilungen
Senegal: Scaling Solar - Saubere Energie für über 500 000 Menschen
Übergeordnetes Projekt
ACP&OCT GLOBAL AUTHORISATION VIII

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Januar 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/07/2019
20170458
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SCALING SOLAR PV SENEGAL
ENGIE,MERIDIAM SAS,FONDS SOUVERAIN D'INVESTISSEMENTS STRATEGIQUES SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 12 million
EUR 47 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction and operation of two independent solar photovoltaic (PV) plants totaling up to 60MW under the World Bank Group's Scaling Solar program, located in Kahone and Touba, Senegal.

The development of solar PV energy in Senegal supports EU and national targets for renewable energy generation and contributes to the Bank's renewable energy and climate objectives. The project is fully in line with the strategic objectives set for the Bank's activities under the Cotonou Investment Facility since it will contribute to increase the energy supply and its affordability using sustainable solar energy resources. The project will contribute to EU renewable energy and environmental policies (particularly climate change policies) and several Sustainable Development Goals (SDGs), especially SDG 7, affordable and clean energy, and in particular subgoal 7.2 relating to increasing the share of renewable energy in the global energy mix. It will also contribute towards combatting climate change (SDG 13). The project directly supports the objectives of the Government of Senegal to achieve universal access to energy by 2025.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance of the project, including the adequacy of the proposed mitigation measures, with the EIB's environmental and social standards and the principles of the relevant EU Directives will be verified during appraisal.

The EIB will assess the procurement aspects of the project to ensure alignment with the EIB's Guide to Procurement and that it is suitable for Bank financing.

Weitere Unterlagen
26/02/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SCALING SOLAR PV SENEGAL - Etude d'Impact Environnemental et Social - Centrale Kael
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18/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCALING SOLAR PV SENEGAL
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
ACP&OCT GLOBAL AUTHORISATION VIII
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Zugehörige Pressemitteilungen
Senegal: Scaling Solar - Saubere Energie für über 500 000 Menschen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SCALING SOLAR PV SENEGAL - Etude d'Impact Environnemental et Social - Centrale Kael
Datum der Veröffentlichung
26 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90958792
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170458
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SCALING SOLAR PV SENEGAL - Etude d'Impact Environnemental et Social - Centrale Kahone
Datum der Veröffentlichung
26 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90224073
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170458
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCALING SOLAR PV SENEGAL
Datum der Veröffentlichung
18 May 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
91059808
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170458
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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26/02/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SCALING SOLAR PV SENEGAL - Etude d'Impact Environnemental et Social - Centrale Kael
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Senegal: Scaling Solar - Saubere Energie für über 500 000 Menschen
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Aktuelles und Storys

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Scaling Solar PV Senegal
Scaling Solar PV Senegal
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Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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