Scaling Solar PV Senegal

Übersicht
The project consists of the construction and operation of two independent solar photovoltaic (PV) plants totaling up to 60MW under the World Bank Group's Scaling Solar program, located in Kahone and Touba, Senegal.
The development of solar PV energy in Senegal supports EU and national targets for renewable energy generation and contributes to the Bank's renewable energy and climate objectives. The project is fully in line with the strategic objectives set for the Bank's activities under the Cotonou Investment Facility since it will contribute to increase the energy supply and its affordability using sustainable solar energy resources. The project will contribute to EU renewable energy and environmental policies (particularly climate change policies) and several Sustainable Development Goals (SDGs), especially SDG 7, affordable and clean energy, and in particular subgoal 7.2 relating to increasing the share of renewable energy in the global energy mix. It will also contribute towards combatting climate change (SDG 13). The project directly supports the objectives of the Government of Senegal to achieve universal access to energy by 2025.
Compliance of the project, including the adequacy of the proposed mitigation measures, with the EIB's environmental and social standards and the principles of the relevant EU Directives will be verified during appraisal.
The EIB will assess the procurement aspects of the project to ensure alignment with the EIB's Guide to Procurement and that it is suitable for Bank financing.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.