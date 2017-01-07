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PREDIREC ENR 2030

Unterzeichnung(en)

Betrag
51.000.000 €
Sektor(en)
Energie : 51.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/01/2018 : 25.500.000 €
16/01/2018 : 25.500.000 €
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Related public register
02/12/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PREDIREC ENR 2030
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - PREDIREC ENR 2030
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB beteiligt sich mit 50 Millionen Euro am Predirec EnR 2030-Fonds der Acofi Gestion

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 April 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/01/2018
20170107
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PREDIREC ENR 2030
ACOFI GESTION
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 51 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Fund providing debt to developers of small and medium-sized renewable energy (RE) projects in the EU (mainly France)

Long-term financing to small and medium-sized renewable energy developers

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The renewable energy projects to be co-financed by the fund are expected to fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU which would subject the projects to a screening for an EIA based on Annex III of the directive. The legal documentation to be entered into between the Bank and the fund will include an obligation on the fund manager to ensure the portfolio companies follow the Bank's environmental and social (E&S) requirements.

The Bank will require the fund manager to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the EIB Guide to Procurement or relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
02/12/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PREDIREC ENR 2030
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - PREDIREC ENR 2030
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB beteiligt sich mit 50 Millionen Euro am Predirec EnR 2030-Fonds der Acofi Gestion

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PREDIREC ENR 2030
Datum der Veröffentlichung
2 Dec 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75667626
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170107
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PREDIREC ENR 2030
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133537522
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170107
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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02/12/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PREDIREC ENR 2030
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30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - PREDIREC ENR 2030
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Übersicht
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Datenblätter
PREDIREC ENR 2030
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB beteiligt sich mit 50 Millionen Euro am Predirec EnR 2030-Fonds der Acofi Gestion

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen