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SCALING SOLAR PV ZAMBIA I

Unterzeichnung(en)

Betrag
10.148.557,61 €
Länder
Sektor(en)
Sambia : 10.148.557,61 €
Energie : 10.148.557,61 €
Unterzeichnungsdatum
20/06/2018 : 10.148.557,61 €
Andere Links
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25/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCALING SOLAR PV ZAMBIA I
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29/10/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SCALING SOLAR PV ZAMBIA I - Volume III - Figures and Appendices
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29/10/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SCALING SOLAR PV ZAMBIA I - Volume II
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29/10/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - SCALING SOLAR PV ZAMBIA I
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24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SCALING SOLAR PV ZAMBIA I
Zugehörige Pressemitteilungen
Sambia: EIB unterstützt Solarprojekt
Übergeordnetes Projekt
ACP & OCT GLOBAL AUTHORISATION VII

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Juli 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/06/2018
20170004
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SCALING SOLAR PV ZAMBIA I
ENEL GREEN POWER SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 12 million (EUR 10 million)
USD 46 million (EUR 39 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The construction and operation of an independent 34MW solar photovoltaic (PV) plant under the World Bank Group's Scaling Solar programme, located in the Lusaka industrial zone, Zambia

Investment in solar energy will help reduce power outages and meet the rapid demand growth with lower greenhouse gas (GHG) emissions than fossil-fuel-based alternatives, thereby supporting the sustainable economic development of Zambia. The project contributes to EU renewable energy and environmental policies (particularly climate change policies) and several Sustainable Development Goals, especially SDG 7, affordable and clean energy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to have limited environmental and social impact during construction and operation. The Bank will review the impact assessments and corresponding authorisation processes during appraisal, including a verification of compliance with the Bank's environmental and social standards.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
25/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCALING SOLAR PV ZAMBIA I
29/10/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SCALING SOLAR PV ZAMBIA I - Volume III - Figures and Appendices
29/10/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SCALING SOLAR PV ZAMBIA I - Volume II
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Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
ACP & OCT GLOBAL AUTHORISATION VII
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Sambia: EIB unterstützt Solarprojekt

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCALING SOLAR PV ZAMBIA I
Datum der Veröffentlichung
25 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74142870
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170004
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Sambia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SCALING SOLAR PV ZAMBIA I - Volume III - Figures and Appendices
Datum der Veröffentlichung
29 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77832153
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170004
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Sambia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SCALING SOLAR PV ZAMBIA I - Volume II
Datum der Veröffentlichung
29 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77843570
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170004
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Sambia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - SCALING SOLAR PV ZAMBIA I
Datum der Veröffentlichung
29 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77835196
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20170004
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Sambia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Environmental and Social Completion Sheet - SCALING SOLAR PV ZAMBIA I
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
148247098
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170004
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Sambia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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SCALING SOLAR PV ZAMBIA I
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ACP & OCT GLOBAL AUTHORISATION VII

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen