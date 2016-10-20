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LANA RIVER FRONT - URBAN REDEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
10.400.000 €
Länder
Sektor(en)
Albanien : 10.400.000 €
Wasser, Abwasser : 3.120.000 €
Stadtentwicklung : 7.280.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/07/2019 : 720.000 €
5/07/2019 : 1.680.000 €
5/07/2019 : 2.400.000 €
5/07/2019 : 5.600.000 €
(*) Einschließlich 720.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch ECONOMIC RESILIENCE INITIATIVE FUND ,a 1.680.000 € Investment Grants vergeben durch ECONOMIC RESILIENCE INITIATIVE FUND
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Zugehörige Pressemitteilungen
Albanien: EIB unterstützt Stadtentwicklung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Juni 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/07/2019
20161020
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LANA RIVER FRONT - URBAN REDEVELOPMENT
CITY OF TIRANA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 10 million
EUR 24 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the urban redevelopment of Lana river front in the territory of the city of Tirana in Albania. Investments include the reorganisation of streets and associated urban infrastructure on either riverbank as well as the improvement of the Lana river bed to prevent future flooding in the area.

The project is expected to result in an improved quality of life, public safety and the reduction in costs caused by flooding thus helping the city become more resilient and adapted to climate change. The project will contribute to an improved environment and will promote economic growth and local employment during the construction phase.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will assess the compliance of the project with EU environmental legislation, policy and EIB environmental and social standards. Certain project components (e.g. flood protection measures) might be subject to Environmental Impact Assessments (EIAs) and biodiversity assessments. Any potential negative externalities, as well as environmental and social regulation issues will be assessed during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LANA RIVER FRONT - URBAN REDEVELOPMENT - VLERËSIM PARAPRAK I NDIKIMIT NË MJEDIS (Albanian version)
Datum der Veröffentlichung
6 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88042072
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20161020
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Stadtentwicklung
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Albanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LANA RIVER FRONT - URBAN REDEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84770790
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20161020
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Stadtentwicklung
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Albanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - LANA RIVER FRONT - URBAN REDEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
13 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125453165
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung
Projektnummer
20161020
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Stadtentwicklung
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Albanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umsiedlungsplan - LANA RIVER FRONT - URBAN REDEVELOPMENT - Amendment - January 2024
Datum der Veröffentlichung
23 Feb 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
190682215
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20161020
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Stadtentwicklung
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Albanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umsiedlungsplan - LANA RIVER FRONT - URBAN REDEVELOPMENT - December 2022
Datum der Veröffentlichung
23 Feb 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
190680876
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20161020
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Stadtentwicklung
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Albanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Datenblätter
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Photogallery

Signature for Lana River Front Urban Redevelopment in Tirana
Lana River Front Urban Redevelopment in Tirana
©EIB

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen