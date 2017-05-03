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POWERTRAIN DEVELOPMENT AND TEST SYSTEMS RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 120.000.000 €
Industrie : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/08/2020 : 50.000.000 €
15/12/2017 : 70.000.000 €
Andere Links
Related public register
06/10/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POWERTRAIN DEVELOPMENT AND TEST SYSTEMS RDI
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - POWERTRAIN DEVELOPMENT AND TEST SYSTEMS RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: Investitionsoffensive für Europa - EIB-Darlehen von 70 Millionen Euro an AVL
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: EIB vergibt zusätzliche 50 Millionen Euro an den Antriebsentwickler AVL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Mai 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/12/2017
20160997
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
POWERTRAIN DEVELOPMENT AND TEST SYSTEMS RDI
Private company
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 120 million
EUR 236 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Financing of research, development and innovation (RDI) activities over the period 2017-2020 including development of new fuel efficient powertrains with reduced emissions and related test systems.

The project will contribute to increasing the promoter's knowledge and know-how in the field of fuel efficient and low (including zero) carbon powertrain technologies and is expected to lead to higher fuel efficiency and the reduction of emissions of CO2 from motor vehicles. The project concerns innovative research, development and innovation contributing to the development of a more efficient and sustainable transport system.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities without changing the already authorised scope and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. The Bank's services will review during the project appraisal whether any of the investments concern construction of engine test benches that could fall under Annex II of the EIA Directive, as well as any other environmental details of the project. The results of this research and development (R&D) project are expected to contribute to improving fuel efficiency of motor vehicles.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
06/10/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POWERTRAIN DEVELOPMENT AND TEST SYSTEMS RDI
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - POWERTRAIN DEVELOPMENT AND TEST SYSTEMS RDI
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POWERTRAIN DEVELOPMENT AND TEST SYSTEMS RDI
Datum der Veröffentlichung
6 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74395340
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160997
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - POWERTRAIN DEVELOPMENT AND TEST SYSTEMS RDI
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
147817521
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160997
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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