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BMCE LIGNE BLEUE MBIL

Unterzeichnung(en)

Betrag
10.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 10.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 10.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/12/2017 : 10.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Project Completion Report - - EN
Related public register
31/10/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BMCE LIGNE BLEUE MBIL
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - BMCE LIGNE BLEUE MBIL
Story zum Projekt
Blaues Wasser, grüne Zukunft

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 Mai 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/12/2017
20160852
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BMCE LIGNE BLEUE
BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 10 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A dedicated bank-intermediated EIB loan to finance projects mainly by private promoters in the water sector in Morocco

This loan, intermediated by Banque Marocaine du Commerce Exterieur (BMCE) and co-financed with Agence Française de Développement (AfD), will finance small-scale water treatment, reuse, efficiency measure and wastewater treatment projects for industries, water-intensive private entities as well as public sector water operators in Morocco.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require the intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that the procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects receiving Bank financing comply with national legislation and the EIB's environmental and social standards, as set out in Vol I of the EIB Environmental and Social Handbook.

The Bank will require the intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that any procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances are in accordance with EIB Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
31/10/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BMCE LIGNE BLEUE MBIL
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - BMCE LIGNE BLEUE MBIL
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Project Completion Report - - EN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BMCE LIGNE BLEUE MBIL
Datum der Veröffentlichung
31 Oct 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75346166
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160852
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BMCE LIGNE BLEUE MBIL
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
179754005
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160852
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
31/10/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BMCE LIGNE BLEUE MBIL
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - BMCE LIGNE BLEUE MBIL
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Übersicht
BMCE LIGNE BLEUE
Datenblätter
BMCE LIGNE BLEUE MBIL
Weitere Veröffentlichungen
Project Completion Report - - EN
Story zum Projekt
Blaues Wasser, grüne Zukunft

Aktuelles und Storys

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Story zum Projekt
Blaues Wasser, grüne Zukunft
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Weitere Veröffentlichungen
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Related public register
31/10/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BMCE LIGNE BLEUE MBIL
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21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - BMCE LIGNE BLEUE MBIL

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen