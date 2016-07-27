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BIOVET PESHTERA

Unterzeichnung(en)

Betrag
125.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Bulgarien : 125.000.000 €
Industrie : 125.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/12/2020 : 25.000.000 €
22/12/2017 : 100.000.000 €
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15/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BIOVET PESHTERA
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Zugehörige Pressemitteilungen
Juncker-Plan: EIB-Darlehen über 100 Millionen Euro für das bulgarische Agrar- und Pharmaunternehmen Huvepharma zum Auftakt der EU-Ratspräsidentschaft des Landes

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 September 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2017
20160727
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BIOVET PESHTERA
HUVEPHARMA INTERNATIONAL BV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 125 million
EUR 212 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction of new manufacturing facilities, as well as financing of the promoter's research, development and innovation (RDI) activities.

The EIB loan will be supporting the capacity expansion of a mid-cap company in Bulgaria.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of EIA Directive 2011/92/EU (implementation of an industrial facility for the production of pharmaceutical products). Full environmental details will be assessed during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and is thus not covered by EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
15/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BIOVET PESHTERA
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BIOVET PESHTERA
Datum der Veröffentlichung
15 Aug 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78131433
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160727
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Bulgarien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BIOVET PESHTERA - EIA Razgrad
Datum der Veröffentlichung
12 Sep 2018
Sprache
Bulgarisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86841961
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160727
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Bulgarien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BIOVET PESHTERA - EIA Peshtera
Datum der Veröffentlichung
12 Sep 2018
Sprache
Bulgarisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86848656
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160727
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Bulgarien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BIOVET PESHTERA
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
164282874
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160727
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Bulgarien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen