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MEXICO CLIMATE ACTION FL

Unterzeichnung(en)

Betrag
85.925.416,75 €
Länder
Sektor(en)
Mexiko : 85.925.416,75 €
Energie : 85.925.416,75 €
Unterzeichnungsdatum
31/10/2017 : 85.925.416,75 €
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11/04/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MEXICO CLIMATE ACTION FL
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Mexico: EIB und NAFIN unterzeichnen Darlehen von 100 Millionen US-Dollar für Klimaschutzprojekte in Mexiko
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MEXICO CLIMATE ACTION FL - COAHUILA

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Dezember 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/11/2017
20160534
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MEXICO CLIMATE ACTION FL
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 100 million (EUR 94 million)
USD 1184 million (EUR 1112 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The framework loan will support renewable energy projects in Mexico. The financial intermediary has presented a preliminary portfolio composed of two wind farms.

The operation comprises the construction and operation of renewable energy plants in Mexico. The project aims to support Mexico's National Climate Change Strategy 10-20-40 Vision, which has the goal of generating 35% of total electricity from clean sources by 2024.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If the plants were located within the EU they would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU), requiring the competent authorities to determine whether an EIA is required. In Mexico full EIA and social impact assessment are mandatory for both projects. Due to the specificities of the land tenancy in Mexico and the sensitivity of certain groups, the social impact will be carefully assessed at appraisal. Compliance with the EIB's environmental and social standards and, among other things, the principles of relevant EU directives, will be verified at appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MEXICO CLIMATE ACTION FL
Datum der Veröffentlichung
11 Apr 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
71302898
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160534
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Mexiko
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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