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ALPERIA HYDROPOWER

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 80.000.000 €
Energie : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/12/2017 : 80.000.000 €
Andere Links
Related public register
13/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALPERIA HYDROPOWER
Related public register
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ALPERIA HYDROPOWER

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Oktober 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/12/2017
20160474
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ALPERIA HYDROPOWER
ALPERIA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million
EUR 162 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investments in Alperia's hydroelectric power plants located in the province of Bolzano in the north-east of Italy

To maintain or improve the reliability and safety of existing renewable energy facilities and to increase electricity production through improvements in plant and equipment efficiency

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project includes some facilities that fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU), which requires the competent authority to determine the need for an EIA. As the plants already exist and have been operating for some time, the main impact that can be expected relates to noise nuisance and other disturbance during construction. According to the promoter, an environmental study could be required for the plant where the dam height will be increased to improve flood management. For the asbestos removal a special permit is required. The appraisal will focus on these aspects and on the promoter's environmental capacity and work procedures.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been or shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (i.e. Directives 2014/23/EU, 2014/24/EU and/or 2014/25/EU, where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of ender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
13/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALPERIA HYDROPOWER
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ALPERIA HYDROPOWER

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALPERIA HYDROPOWER
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76950727
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160474
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ALPERIA HYDROPOWER
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
250666202
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20160474
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
13/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALPERIA HYDROPOWER
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24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ALPERIA HYDROPOWER
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Übersicht
ALPERIA HYDROPOWER
Datenblätter
ALPERIA HYDROPOWER

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Weitere Veröffentlichungen