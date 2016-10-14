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BANKIA TECHNOLOGY & DIGITAL DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 50.000.000 €
Dienstleistungen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/10/2016 : 50.000.000 €
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12/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BANKIA TECHNOLOGY & DIGITAL DEVELOPMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EU fördert Digitalisierung von Bankia mit einem EIB-Darlehen von 50 Millionen Euro im Rahmen des Investitionsplans für Europa (Juncker-Plan)
Übergeordnetes Projekt
TECHNOLOGY & DIGITAL PLATFORMS PROGRAMME

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Oktober 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/10/2016
20160286
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BANKIA TECHNOLOGY & DIGITAL DEVELOPMENT
BANKIA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 106 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project relates to the financing of part of the promoter's information technology (IT) development investment programme over the period 2016-2018

Development of the promoter's business processes redesign and digital transformation of client interaction

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require that projects financed under this operation comply with applicable domestic and EU legislation, as appropriate.

The Bank will require that projects financed under this operation comply with applicable domestic and EU legislation.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BANKIA TECHNOLOGY & DIGITAL DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
12 Nov 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66657145
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160286
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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