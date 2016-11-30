Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

CEPSA AROMATICS OPTIMISATION PLAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 70.000.000 €
Industrie : 70.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/04/2017 : 70.000.000 €
Andere Links
Related public register
26/04/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CEPSA AROMATICS OPTIMISATION PLAN
Related public register
30/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CEPSA AROMATICS OPTIMISATION PLAN - Estudio de Impacto Ambiental Proyecto de Optimización de Producción de Aromáticos de Refinería la Rábida Palos de la Frontera (Huelva)
Related public register
30/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CEPSA AROMATICS OPTIMISATION PLAN - Estudio de Impacto Ambiental de los Proyectos Tanque de Almacenamiento de Destilados Medios, Revamping Unidad de Alquilación y MX-Sorbex II – Refinería Gibraltar-San Roque
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - CEPSA AROMATICS OPTIMISATION PLAN
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen von 70 Millionen Euro an Cepsa für die Umsetzung eines Vorhabens zur Optimierung seiner Aromatenfabriken in Andalusien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 November 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/04/2017
20160238
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CEPSA AROMATICS OPTIMISATION PLAN
COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS SAU
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 70 million
EUR 149 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the optimisation of the promoter's aromatics production towards higher-value products. Investments will take place in two of the promoter's refineries in Andalucía, Gibraltar-San Roque and La Rábida.

The project will allow the promoter to produce higher-value-added aromatic products, thus improving its margins. The expected improvement in profitability is vital to sustain the promoter's competitiveness and preserve employment in Andalucía, a region with the second highest unemployment rate in the EU.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This type of project falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive; the screening and respective EIA decisions and reports will be assessed during appraisal. The environmental dimension of the project will be scrutinised during appraisal. This will include a check of conformity with applicable EU directives (Industrial Emissions Directive (IED) (2010/75/EU), Ambient Air Directives and Seveso III Directive (2012/18/EC)) and of the environmental and occupational health and safety (OHS) plans.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
26/04/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CEPSA AROMATICS OPTIMISATION PLAN
30/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CEPSA AROMATICS OPTIMISATION PLAN - Estudio de Impacto Ambiental Proyecto de Optimización de Producción de Aromáticos de Refinería la Rábida Palos de la Frontera (Huelva)
30/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CEPSA AROMATICS OPTIMISATION PLAN - Estudio de Impacto Ambiental de los Proyectos Tanque de Almacenamiento de Destilados Medios, Revamping Unidad de Alquilación y MX-Sorbex II – Refinería Gibraltar-San Roque
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - CEPSA AROMATICS OPTIMISATION PLAN
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen von 70 Millionen Euro an Cepsa für die Umsetzung eines Vorhabens zur Optimierung seiner Aromatenfabriken in Andalusien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CEPSA AROMATICS OPTIMISATION PLAN
Datum der Veröffentlichung
26 Apr 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72176266
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160238
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CEPSA AROMATICS OPTIMISATION PLAN - Estudio de Impacto Ambiental Proyecto de Optimización de Producción de Aromáticos de Refinería la Rábida Palos de la Frontera (Huelva)
Datum der Veröffentlichung
30 Aug 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86652056
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160238
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CEPSA AROMATICS OPTIMISATION PLAN - Estudio de Impacto Ambiental de los Proyectos Tanque de Almacenamiento de Destilados Medios, Revamping Unidad de Alquilación y MX-Sorbex II – Refinería Gibraltar-San Roque
Datum der Veröffentlichung
30 Aug 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86653269
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160238
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CEPSA AROMATICS OPTIMISATION PLAN
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135909114
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160238
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
26/04/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CEPSA AROMATICS OPTIMISATION PLAN
Related public register
30/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CEPSA AROMATICS OPTIMISATION PLAN - Estudio de Impacto Ambiental Proyecto de Optimización de Producción de Aromáticos de Refinería la Rábida Palos de la Frontera (Huelva)
Related public register
30/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CEPSA AROMATICS OPTIMISATION PLAN - Estudio de Impacto Ambiental de los Proyectos Tanque de Almacenamiento de Destilados Medios, Revamping Unidad de Alquilación y MX-Sorbex II – Refinería Gibraltar-San Roque
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - CEPSA AROMATICS OPTIMISATION PLAN
Andere Links
Übersicht
CEPSA AROMATICS OPTIMISATION PLAN
Datenblätter
CEPSA AROMATICS OPTIMISATION PLAN
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen von 70 Millionen Euro an Cepsa für die Umsetzung eines Vorhabens zur Optimierung seiner Aromatenfabriken in Andalusien

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen von 70 Millionen Euro an Cepsa für die Umsetzung eines Vorhabens zur Optimierung seiner Aromatenfabriken in Andalusien
Andere Links
Related public register
26/04/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CEPSA AROMATICS OPTIMISATION PLAN
Related public register
30/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CEPSA AROMATICS OPTIMISATION PLAN - Estudio de Impacto Ambiental Proyecto de Optimización de Producción de Aromáticos de Refinería la Rábida Palos de la Frontera (Huelva)
Related public register
30/08/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CEPSA AROMATICS OPTIMISATION PLAN - Estudio de Impacto Ambiental de los Proyectos Tanque de Almacenamiento de Destilados Medios, Revamping Unidad de Alquilación y MX-Sorbex II – Refinería Gibraltar-San Roque
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - CEPSA AROMATICS OPTIMISATION PLAN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen