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SNCB ROLLING STOCK

Unterzeichnung(en)

Betrag
600.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 600.000.000 €
Verkehr : 600.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/11/2016 : 200.000.000 €
24/03/2017 : 400.000.000 €
Andere Links
Related public register
16/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SNCB ROLLING STOCK
Related public register
31/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - SNCB ROLLING STOCK
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Europa stellt 600 Millionen Euro für neue Züge der SNCB bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Mai 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/11/2016
20160186
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SNCB ROLLING STOCK
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 600 million
EUR 1300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the acquisition of M7 double-deck passenger vehicles.

The project is expected to generate rolling stock operating and maintenance costs savings. It should also improve the quality and increase the offer of passenger rail services in Belgium.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investment proposed under the project does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU) as manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list. The need for an EIA and/or assessment according to the Habitats Directive for associated facilities (e.g. maintenance workshops or depots) will be analysed during the appraisal. The project is expected to have a positive environmental impact by helping the railways to maintain modal share in key sections of the passenger market.

The promoter is a contracting entity subject to public procurement rules. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
16/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SNCB ROLLING STOCK
31/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - SNCB ROLLING STOCK
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Europa stellt 600 Millionen Euro für neue Züge der SNCB bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SNCB ROLLING STOCK
Datum der Veröffentlichung
16 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69098894
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160186
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - SNCB ROLLING STOCK
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
251061675
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20160186
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
16/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SNCB ROLLING STOCK
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31/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - SNCB ROLLING STOCK
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Übersicht
SNCB ROLLING STOCK
Datenblätter
SNCB ROLLING STOCK
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen