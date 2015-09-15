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CASABLANCA TRAMWAY LIGNE 2

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 60.000.000 €
Verkehr : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/12/2017 : 60.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Marokko: EIB und Casa Transport SA: 60 Millionen Euro für den Bau der zweiten Straßenbahnlinie in Casablanca

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 September 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/12/2017
20150915
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CASABLANCA TRAMWAY LIGNE 2
PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million
EUR 328 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Réalisation de la deuxième ligne de tramway sur la liaison Est-Ouest entre Anoual à Ain Sebaa (15 km) ainsi que l'extension de la première ligne vers Lissasfa (2km) comprenant 22 stations, dont 20 sur la deuxième ligne, un nouveau centre de maintenance et remisage

Le projet vise l'amélioration de la qualité de l'offre de services de transport en commun dans l'agglomération de Casablanca qui compte plus de 4 million d'habitants et qui souffre d'une forte congestion routière et d'un véritable manque d'alternatives de transport public. Les résultats escomptés du projet sont un saut quantitatif de la capacité des transports publics et de la fiabilité du service associé avec des fréquences plus élevées et des gains de temps assurés. Cette amélioration favorise le report modal en réduisant les nuisances associées à d'autres modes de transport tels que les voitures particulières, les bus et les taxis (émissions polluantes et sonores, de gaz à effet de serre ainsi que l'accidentologie routière). En plus de ses effets structurants sur le réseau de transport en commun, le projet devrait contribuer à l'amélioration du cadre de vie des quartiers desservis par le tracé de la nouvelle ligne de tramway, dont certains défavorisés, et renforcer la cohésion sociale par une amélioration de l'accessibilité (aux bassins d'emplois, aux principaux centres d'activités de la ville : universités, centres économiques) en particulier pour les quartiers les plus pauvres de la ville, aidant ainsi à réduire la pauvreté.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Les procédures environnementales et sociales adoptées par le promoteur et leur conformité avec les standards de la Banque seront vérifiées en cours d'instruction, notamment par rapport à l'évaluation des impacts environnementaux et sociaux et des mesures d'atténuation et compensation envisagées dans le cadre de l'étude d'impact environnemental et social (EIES). Une attention particulière sera portée sur la protection de l'environnement, notamment de sites et espèces protégés, sur l'évaluation des stratégies d'adaptation au changement climatique, sur l'atténuation des impacts potentiels sur le patrimoine culturel et architectural ainsi que sur le déroulement de la consultation publique. La conformité du projet avec les standards sociaux de la Banque sera aussi vérifiée en cours d'instruction.

Toute procédure de passation des marchés financés par la Banque devra être conforme au Guide de passation des marchés de la Banque. Les procédures de passation de marché et leur conformité avec les standards de la Banque seront vérifiées en cours d'instruction.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

Cette opération est couverte par la Garantie UE pour les prêts BEI en dehors de l''UE.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CASABLANCA TRAMWAY LIGNE 2
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76104179
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150915
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CASABLANCA TRAMWAY LIGNE 2 - Etude d'Impact Environnemental et Social - Projet d'Extension de la Ligne 1
Datum der Veröffentlichung
2 May 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83996956
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150915
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CASABLANCA TRAMWAY LIGNE 2 - Etude d'Impact Environnemental et Sociale - Projet de la Ligne T2
Datum der Veröffentlichung
3 Nov 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75035190
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150915
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CASABLANCA TRAMWAY LIGNE 2 - Plan de Surveillance et de Suivi Environnemental - Projet d'Extension de la Ligne T1
Datum der Veröffentlichung
3 Nov 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79497284
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150915
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CASABLANCA TRAMWAY LIGNE 2 - Plan de Surveillance et de Suivi Environnemental – Projet de la Ligne T2
Datum der Veröffentlichung
14 Jun 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76259409
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150915
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CASABLANCA TRAMWAY LIGNE 2
Datum der Veröffentlichung
28 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
162345493
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150915
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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CASABLANCA TRAMWAY LIGNE 2
Datenblätter
CASABLANCA TRAMWAY LIGNE 2
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen