Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

MIROVA BTP IMPACT LOCAL FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.050.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 15.050.000 €
Telekommunikation : 3.010.000 €
Verkehr : 5.719.000 €
Stadtentwicklung : 6.321.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/09/2016 : 1.505.000 €
30/09/2016 : 1.505.000 €
30/09/2016 : 2.859.500 €
30/09/2016 : 2.859.500 €
30/09/2016 : 3.160.500 €
30/09/2016 : 3.160.500 €
Andere Links
Related public register
09/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MIROVA BTP IMPACT LOCAL FUND
Related public register
17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - MIROVA BTP IMPACT LOCAL FUND

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Februar 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/09/2016
20150905
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MIROVA BTP IMPACT LOCAL FUND
MIROVA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Not disclosed.
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Equity fund targeting small infrastructure public-private partnership (PPP) projects in France mobilising private financing of maximum EUR 30m

The fund aims to make a commercial return whilst contributing to the construction and operation of needed urban, transport, telecommunication, utilities and social infrastructure which will benefit local residents, improving their quality of life. The fund is also expected to facilitate small and medium-sized enterprises' (SMEs') access to public tenders and, therefore, have a positive effect on growth and job creation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Some of the fund's underlying investments may fall under Annex I or II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU), requiring a full EIA or screening by the national competent authority on the basis of Annex III to determine the need for a full EIA. The legal documentation to be entered into by the Bank will require the fund manager to ensure that its underlying investments respect the requirements and/or principles of the EU directives and comply with the Bank's environmental and social standards.

The fund will ensure that procurement procedures of underlying investments are undertaken in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Weitere Unterlagen
09/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MIROVA BTP IMPACT LOCAL FUND
17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - MIROVA BTP IMPACT LOCAL FUND

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MIROVA BTP IMPACT LOCAL FUND
Datum der Veröffentlichung
9 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67622047
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150905
Sektor(en)
Verkehr
Telekommunikation
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - MIROVA BTP IMPACT LOCAL FUND
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
190792935
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150905
Sektor(en)
Verkehr
Telekommunikation
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
09/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MIROVA BTP IMPACT LOCAL FUND
Related public register
17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - MIROVA BTP IMPACT LOCAL FUND
Andere Links
Übersicht
MIROVA BTP IMPACT LOCAL FUND
Datenblätter
MIROVA BTP IMPACT LOCAL FUND

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen