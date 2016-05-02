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RADIANT AND ELDOSOL SOLAR PV POWER PLANTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
45.288.733 €
Länder
Sektor(en)
Kenia : 45.288.733 €
Energie : 45.288.733 €
Unterzeichnungsdatum
14/09/2018 : 22.644.366,5 €
14/09/2018 : 22.644.366,5 €
Andere Links
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03/08/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RADIANT AND ELDOSOL SOLAR PV POWER PLANTS - ESIA Project Report Radiant Energy
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01/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RADIANT AND ELDOSOL SOLAR PV POWER PLANTS
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04/08/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RADIANT AND ELDOSOL SOLAR PV POWER PLANTS - Cumulative Impact Assessment - Radiant and Eldosol Energy
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03/08/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RADIANT AND ELDOSOL SOLAR PV POWER PLANTS - ESIA Project Report Eldosol Energy
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24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - RADIANT AND ELDOSOL SOLAR PV POWER PLANTS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Mai 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/09/2018
20150682
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RADIANT AND ELDOSOL SOLAR PV POWER PLANTS
PRIVATE ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 53 million (EUR 48 million)
USD 148 million (EUR 134 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of two 40MW net output solar photovoltaic (PV) power plants near Eldoret, Western Kenya. The projects are being developed as independent power producers (IPPs) under the feed-in tariff regime in Kenya. The two projects will have shared facilities and services and will supply electricity to the national grid.

The proposed operation is in line with the strategic objectives set for the Bank's external mandates in general (environmental sustainability, climate change mitigation), the Cotonou Agreement - in particular Article 21 concerning investment - and private sector development. The operation will also contribute to the Bank's priority energy lending objectives related to renewable energy. In addition, the 11th EDF National Indicative Programme for Kenya (2014-2020) includes a focus on sustainable infrastructure. The projects are also fully in line with the country's objectives as Kenya's second medium-term plan (2013-2017), aiming to implement Kenya's Vision 2030, explicitly targets increasing the share of power generated from green sources.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Environmental and social impact assessments (ESIAs) have been prepared for the two PV plants and have been submitted to the competent authority NEMA (National Environmental Management Authority) for approval. Compliance with the environmental and social standards of the EIB including, amongst others, the principles of relevant EU directives will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoters to ensure that project implementation will carried out in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
03/08/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RADIANT AND ELDOSOL SOLAR PV POWER PLANTS - ESIA Project Report Radiant Energy
01/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RADIANT AND ELDOSOL SOLAR PV POWER PLANTS
04/08/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RADIANT AND ELDOSOL SOLAR PV POWER PLANTS - Cumulative Impact Assessment - Radiant and Eldosol Energy
03/08/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RADIANT AND ELDOSOL SOLAR PV POWER PLANTS - ESIA Project Report Eldosol Energy
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - RADIANT AND ELDOSOL SOLAR PV POWER PLANTS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RADIANT AND ELDOSOL SOLAR PV POWER PLANTS - ESIA Project Report Radiant Energy
Datum der Veröffentlichung
3 Aug 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68148641
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150682
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Kenia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RADIANT AND ELDOSOL SOLAR PV POWER PLANTS
Datum der Veröffentlichung
1 Nov 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67337144
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150682
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Kenia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RADIANT AND ELDOSOL SOLAR PV POWER PLANTS - Cumulative Impact Assessment - Radiant and Eldosol Energy
Datum der Veröffentlichung
4 Aug 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68119655
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150682
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Kenia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RADIANT AND ELDOSOL SOLAR PV POWER PLANTS - ESIA Project Report Eldosol Energy
Datum der Veröffentlichung
3 Aug 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68153074
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150682
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Kenia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - RADIANT AND ELDOSOL SOLAR PV POWER PLANTS
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
246222704
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20150682
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Kenia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
03/08/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RADIANT AND ELDOSOL SOLAR PV POWER PLANTS - ESIA Project Report Radiant Energy
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01/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RADIANT AND ELDOSOL SOLAR PV POWER PLANTS
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04/08/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RADIANT AND ELDOSOL SOLAR PV POWER PLANTS - Cumulative Impact Assessment - Radiant and Eldosol Energy
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Datenblätter
RADIANT AND ELDOSOL SOLAR PV POWER PLANTS

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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