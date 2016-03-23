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TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE

Unterzeichnung(en)

Betrag
235.787.267,49 €
Länder
Sektor(en)
Türkei : 235.787.267,49 €
Energie : 235.787.267,49 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2018 : 235.787.267,49 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 März 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2018
20150676
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE
TANAP DOGALGAZ ILETIM AS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 270 million (EUR 219 million)
USD 6960 million (EUR 5639 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a gas pipeline through Turkey for transportation of natural gas from Shah Deniz production field in Azerbaijan to European and Turkish markets.

Constructing and operating gas infrastructure and transmission in conformity with the priorities of the EU Energy Security Strategy, the TANAP project will play a key role in diversifying the supply of natural gas to European markets and in meeting natural gas demand in Turkey.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter has carried out an environmental and social impact assessment (ESIA) including a land acquisition and compensation plan according to national and international standards. The project's environmental permit has been issued and construction has already started. The expected impact should be well managed through appropriate construction practices. The detailed assessment of all the environmental and social documentation will be conducted by the Bank during its appraisal process for this project.

TANAP is an entity owned 88% by publicly owned/controlled shareholders in Turkey (30%) and Azerbaijan (58%) established to build and operate a gas transmission pipeline from the Turkey-Georgia border to the Turkey-Greece border. As the promoter has been granted special or exclusive rights and operates in a non-liberalised market, procurement under the project to be financed by the Bank is considered as a public sector operation as defined in the Bank's Guide to Procurement. The promoter is required to ensure that it has conducted its procurement in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the ELM Guarantee.

It is anticipated that the borrowers of the operation will be BOTAS BORU HATLARI ILE PETROL TASIMA AS and SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC.

Weitere Unterlagen
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06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE - Link to ESIA Report
Datum der Veröffentlichung
6 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79685673
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150676
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE - Guide to Land Acquisistion and Compensation (GLAC)
Datum der Veröffentlichung
6 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79687376
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150676
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE - Biodiversity Offset Strategy
Datum der Veröffentlichung
6 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79687984
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150676
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE - Link to ESIA and Additional Executive Summary of Biodiveristy Action Plan (BAP)
Datum der Veröffentlichung
6 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79685481
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150676
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
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Umsiedlungsplan - TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE - Final Addendum to Resettlement Action Plan
Datum der Veröffentlichung
6 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79676848
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20150676
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
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Umsiedlungsplan - TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE - Resettlement Action Plan for AGIs - Full Report
Datum der Veröffentlichung
6 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79688914
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20150676
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
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Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE - Stakeholder Engagement Plan
Datum der Veröffentlichung
6 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79682734
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung
Projektnummer
20150676
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
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Umsiedlungsplan - TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE - Final Addendum to RAP - Executive Summary
Datum der Veröffentlichung
6 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79684142
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20150676
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE - Offshore Livelihood Restoration Plan
Datum der Veröffentlichung
6 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79675992
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150676
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
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Umsiedlungsplan - TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE - Link to Resettlement Action Plan
Datum der Veröffentlichung
6 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79687794
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20150676
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umsiedlungsplan - TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE - Resettlement Action Plan for AGIs - Executive Summary
Datum der Veröffentlichung
6 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79685464
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20150676
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE
Datum der Veröffentlichung
6 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79751193
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150676
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Environmental and Social Completion Sheet - TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
157263510
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150676
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
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TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE
Datenblätter
TANAP TRANS-ANATOLIAN NATURAL GAS PIPELINE

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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