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SMART INNOVATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 5.750.000 €
Spanien : 19.250.000 €
Industrie : 4.650.000 €
Dienstleistungen : 20.350.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/11/2016 : 1.069.500 €
18/11/2016 : 3.580.500 €
18/11/2016 : 4.680.500 €
18/11/2016 : 15.669.500 €
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31/10/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SMART INNOVATION
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24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SMART INNOVATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EU unterstützt neues Innovationsprogramm von Dominion – EIB-darlehen von 25 Millionen Euro im Rahmen des „Juncker-Plans“

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Juni 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/11/2016
20150664
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SMART INNOVATION
GLOBAL DOMINION ACCESS SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 51 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the promoter's ongoing expenditures on research, development and innovation (RDI).

The project comprises the promoter's ongoing expenditures on RDI for the development of information and communications technology (ICT) solutions in the promoter's market areas.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The activities included in the project concern research, development and innovation in IT services that are not specifically listed in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. An EIA is therefore not required.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
31/10/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SMART INNOVATION
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SMART INNOVATION
Datum der Veröffentlichung
31 Oct 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66866787
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150664
Sektor(en)
Dienstleistungen
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SMART INNOVATION
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151582215
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150664
Sektor(en)
Dienstleistungen
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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