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TUBACEX INNOVATIVE STEEL TUBE SOLUTIONS

Unterzeichnung(en)

Betrag
65.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 13.000.000 €
Österreich : 15.600.000 €
Spanien : 36.400.000 €
Industrie : 65.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/12/2015 : 6.300.000 €
16/12/2015 : 6.700.000 €
16/12/2015 : 7.560.000 €
16/12/2015 : 8.040.000 €
16/12/2015 : 17.640.000 €
16/12/2015 : 18.760.000 €
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Related public register
30/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TUBACEX INNOVATIVE STEEL TUBE SOLUTIONS
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TUBACEX INNOVATIVE STEEL TUBE SOLUTIONS
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Darlehen von 65 Millionen Euro für FEI-Vorhaben von Tubacex

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Juli 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/12/2015
20150436
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TUBACEX INNOVATIVE STEEL TUBE SOLUTIONS
TUBACEX SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 65 million
EUR 135 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project includes the promoter’s investments in research, development and product/process innovation in the field of steel tubular solutions in advanced steel materials.

The project comprises research and development (R&D) activities in new value-added products as well as investments in advanced manufacturing to define and deploy innovative technologies and production systems to enhance the promoter’s EU-based manufacturing footprint.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project's R&D activities are expected to be carried out in existing facilities already authorised and used for this scope and as such should not require an environmental impact assessment (EIA) in accordance with Directive 2011/92/EU. In addition to R&D, the project includes also some innovation activities and the installation of advance manufacturing equipment. Installations for the processing of ferrous metals fall under Annex II of the EIA Directive. It is therefore not excluded at this stage that the local competent authority will require an EIA for some components of the project. All the environmental details will be assessed by the Bank’s services during the due diligence.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
30/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TUBACEX INNOVATIVE STEEL TUBE SOLUTIONS
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TUBACEX INNOVATIVE STEEL TUBE SOLUTIONS
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Darlehen von 65 Millionen Euro für FEI-Vorhaben von Tubacex

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TUBACEX INNOVATIVE STEEL TUBE SOLUTIONS
Datum der Veröffentlichung
30 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64467011
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150436
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Österreich
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TUBACEX INNOVATIVE STEEL TUBE SOLUTIONS
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133277590
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150436
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Österreich
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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30/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TUBACEX INNOVATIVE STEEL TUBE SOLUTIONS
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16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TUBACEX INNOVATIVE STEEL TUBE SOLUTIONS
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Übersicht
TUBACEX INNOVATIVE STEEL TUBE SOLUTIONS
Datenblätter
TUBACEX INNOVATIVE STEEL TUBE SOLUTIONS
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Darlehen von 65 Millionen Euro für FEI-Vorhaben von Tubacex

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Darlehen von 65 Millionen Euro für FEI-Vorhaben von Tubacex
Andere Links
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen