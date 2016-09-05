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CAMPUS SACLAY AGRO-PARISTECH

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 25.000.000 €
Bildung : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/10/2017 : 25.000.000 €
Andere Links
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23/08/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAMPUS SACLAY AGRO-PARISTECH
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14/03/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CAMPUS SACLAY AGRO-PARISTECH - Permis de construire - Etude d'Impact
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27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - CAMPUS SACLAY AGRO-PARISTECH
Übergeordnetes Projekt
OPERATION CAMPUS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 September 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/10/2017
20150050
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CAMPUS SACLAY AGRO-PARISTECH
AGRO PARIS TECH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 211 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Déménagement des sites franciliens d'AgroParistech et des laboratoires associés de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) sur le plateau de Saclay

Les investissements répondent aux objectifs de la politique d'enseignement supérieur de l'UE et de la France. Le secteur de l'enseignement supérieur est en compétition au plan international et les universités doivent offrir un enseignement de très haute qualité et une recherche de pointe. Le projet permettra d'améliorer l'égalité pour l'éducation et l'équité régionale en permettant à davantage d'étudiants d'entreprendre des études dans l'enseignement supérieur de haute qualité. Le projet renforcera les liens avec l'économie car un cinquième des coûts d'investissement prévus contribuera directement à l'amélioration des infrastructures de recherche et développement (R&D) des universités. Les nouveaux bâtiments devraient être étiquetés dans la plupart des cas, selon la démarche haute qualité environnementale (HQE) et/ou bâtiment de basse consummation (BBC) classification. La livraison de l'ouvrage est prevue pour 2020.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

La Directive 2011/92/UE ne mentionne pas expressément la nécessité d'une évaluation d'impact environnemental (EIE) pour les établissements d'enseignement, certains sous-projets pouvant être considérés comme des projets de rénovation urbaine (annexe II de la directive européenne). Ce point sera étudié en détail lors de l'évaluation. Il se peut que des sous-projets tiennent compte de normes très élevées d'efficacité énergétique, de protection de l'environnement ou de développement durable. Ces projets seront probablement répertoriés sous la démarche HQE et d'autres sous la certification BBC ou bâtiment à énergie positive (BEPOS). Les impacts sur les sites naturels seront vérifiés lors de l'évaluation.

Les procédures d'appel d'offres et de passation des marchés utilisées par le promoteur doivent se conformer aux directives communautaires sur les marchés publics (directives 2004/17/CE et 2004/18/CE modifiée par le règlement 1874/2004). Les procédures seront analysées lors des évaluations.

Weitere Unterlagen
23/08/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAMPUS SACLAY AGRO-PARISTECH
14/03/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CAMPUS SACLAY AGRO-PARISTECH - Permis de construire - Etude d'Impact
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - CAMPUS SACLAY AGRO-PARISTECH
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
OPERATION CAMPUS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAMPUS SACLAY AGRO-PARISTECH
Datum der Veröffentlichung
23 Aug 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58816785
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150050
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CAMPUS SACLAY AGRO-PARISTECH - Permis de construire - Etude d'Impact
Datum der Veröffentlichung
14 Mar 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83010490
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150050
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CAMPUS SACLAY AGRO-PARISTECH
Datum der Veröffentlichung
27 Jul 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165525077
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150050
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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23/08/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAMPUS SACLAY AGRO-PARISTECH
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14/03/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CAMPUS SACLAY AGRO-PARISTECH - Permis de construire - Etude d'Impact
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27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - CAMPUS SACLAY AGRO-PARISTECH
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Übersicht
CAMPUS SACLAY AGRO-PARISTECH
Datenblätter
CAMPUS SACLAY AGRO-PARISTECH
Übergeordnetes Projekt
OPERATION CAMPUS

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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Weitere Veröffentlichungen