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HIGHWAYS IX

Unterzeichnung(en)

Betrag
145.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Slowenien : 145.000.000 €
Verkehr : 145.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/06/2015 : 145.000.000 €
Andere Links
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Zugehörige Pressemitteilungen
Slowenien: EIB gewährt Darlehen von 145 Millionen Euro für den Ausbau des Autobahnnetzes

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Dezember 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/06/2015
20140595
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HIGHWAYS IX
DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 145 million
EUR 303 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction of the Draženci – Gruškovje motorway section as well as other minor investments to upgrade the motorway network.

The project will make a significant contribution towards the completion of the Slovenian motorway network, particularly in improving the connections between Slovenia and Croatia. The project will reduce the overall transport cost on the network, producing savings in travel time and vehicle operating costs under improved road safety conditions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The construction of the 13 km motorway section between Draženci and Gruškovje and the upgrading of the Šmarje - Sap junction fall under the scope of Annex 1 of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC and a full EIA was carried out, including public consultation. The road rehabilitation schemes and the investments in electro-mechanical equipment, intelligent transport systems and control centres do not require an EIA. Conformity with the Strategic Environmental Assessment (SEA), EIA, Habitats and Birds Directives will be checked at appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, if required.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - HIGHWAYS IX - Maps for Draženci-IBC Gruškovje Motorway Section
Datum der Veröffentlichung
21 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56149301
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140595
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowenien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - HIGHWAYS IX - Draženci-IBC Gruškovje Motorway Section
Datum der Veröffentlichung
21 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56150586
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140595
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowenien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - HIGHWAYS IX - Šmarje Sap
Datum der Veröffentlichung
21 Apr 2016
Sprache
Slowenisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56301131
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140595
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowenien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HIGHWAYS IX
Datum der Veröffentlichung
13 Mar 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57893998
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140595
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowenien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Environmental and Social Completion Sheet - HIGHWAYS IX
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
158951474
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140595
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowenien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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Weitere Veröffentlichungen