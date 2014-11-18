PNG RURAL BRIDGES

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project will improve Papua New Guinea's (PNG) two-lane national road network by replacing 27 narrow temporary modular steel bridges (Bailey bridges) with permanent two-lane bridge structures. The reusable Bailey bridges will be reassembled on rural roads to improve access. The project is the first phase of a proposed bridge replacement programme and covers five of the 16 priority national roads.
The Project is expected to help improve access to basic government services, commerce and employment and to provide significant employment during construction for both urban and rural communities and thereby promoting social development, contributing to sustainable economic growth, and increasing employment by giving access to productive resources.
An initial environmental examination (IEE) was prepared in compliance with the Asian Development Bank Safeguard Policy Statement on all sites. The IEE concludes that the project has few adverse impacts and all can be satisfactorily managed and that an environmental impact assessment (EIA) is not required. Social aspects were reviewed in terms of involuntary resettlement and impact on indigenous peoples. The project is not expected to involve physical displacement of people, although it will require some acquisition of land for replacement of some bridges.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.