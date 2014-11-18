Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

PNG RURAL BRIDGES

Unterzeichnung(en)

Betrag
53.367.449,51 €
Länder
Sektor(en)
Papua-Neuguinea : 53.367.449,51 €
Verkehr : 53.367.449,51 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2015 : 53.367.449,51 €
Andere Links
Related public register
05/02/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PNG RURAL BRIDGES
Related public register
18/05/2017 - Umsiedlungsplan - PNG RURAL BRIDGES - Ramu Highway - Resettlement Plan update
Related public register
20/05/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PNG RURAL BRIDGES - Sepik Highway - Initial Environmental Examination
Related public register
18/05/2017 - Umsiedlungsplan - PNG RURAL BRIDGES - Sepik Highway Resettlement Plan update
Related public register
20/05/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PNG RURAL BRIDGES - Ramu Highway - Initial Environmental Examination
Related public register
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - PNG RURAL BRIDGES
Zugehörige Pressemitteilungen
Erstes Projekt der EIB in Papua-Neuguinea seit 21 Jahren wird auf AKP-Gipfel vorgestellt

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 November 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2015
20140388
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PNG RURAL BRIDGES
PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 42 million
EUR 115 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will improve Papua New Guinea's (PNG) two-lane national road network by replacing 27 narrow temporary modular steel bridges (Bailey bridges) with permanent two-lane bridge structures. The reusable Bailey bridges will be reassembled on rural roads to improve access. The project is the first phase of a proposed bridge replacement programme and covers five of the 16 priority national roads.

The Project is expected to help improve access to basic government services, commerce and employment and to provide significant employment during construction for both urban and rural communities and thereby promoting social development, contributing to sustainable economic growth, and increasing employment by giving access to productive resources.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An initial environmental examination (IEE) was prepared in compliance with the Asian Development Bank Safeguard Policy Statement on all sites. The IEE concludes that the project has few adverse impacts and all can be satisfactorily managed and that an environmental impact assessment (EIA) is not required. Social aspects were reviewed in terms of involuntary resettlement and impact on indigenous peoples. The project is not expected to involve physical displacement of people, although it will require some acquisition of land for replacement of some bridges.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
05/02/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PNG RURAL BRIDGES
18/05/2017 - Umsiedlungsplan - PNG RURAL BRIDGES - Ramu Highway - Resettlement Plan update
20/05/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PNG RURAL BRIDGES - Sepik Highway - Initial Environmental Examination
18/05/2017 - Umsiedlungsplan - PNG RURAL BRIDGES - Sepik Highway Resettlement Plan update
20/05/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PNG RURAL BRIDGES - Ramu Highway - Initial Environmental Examination
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - PNG RURAL BRIDGES
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Erstes Projekt der EIB in Papua-Neuguinea seit 21 Jahren wird auf AKP-Gipfel vorgestellt

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PNG RURAL BRIDGES
Datum der Veröffentlichung
5 Feb 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55888674
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140388
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Papua-Neuguinea
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umsiedlungsplan - PNG RURAL BRIDGES - Ramu Highway - Resettlement Plan update
Datum der Veröffentlichung
18 May 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75800085
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20140388
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Papua-Neuguinea
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PNG RURAL BRIDGES - Sepik Highway - Initial Environmental Examination
Datum der Veröffentlichung
20 May 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74968512
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140388
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Papua-Neuguinea
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umsiedlungsplan - PNG RURAL BRIDGES - Sepik Highway Resettlement Plan update
Datum der Veröffentlichung
18 May 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75794599
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20140388
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Papua-Neuguinea
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PNG RURAL BRIDGES - Ramu Highway - Initial Environmental Examination
Datum der Veröffentlichung
20 May 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74968514
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140388
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Papua-Neuguinea
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PNG RURAL BRIDGES
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
225284729
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140388
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Papua-Neuguinea
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
05/02/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PNG RURAL BRIDGES
Related public register
18/05/2017 - Umsiedlungsplan - PNG RURAL BRIDGES - Ramu Highway - Resettlement Plan update
Related public register
20/05/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PNG RURAL BRIDGES - Sepik Highway - Initial Environmental Examination
Related public register
18/05/2017 - Umsiedlungsplan - PNG RURAL BRIDGES - Sepik Highway Resettlement Plan update
Related public register
20/05/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PNG RURAL BRIDGES - Ramu Highway - Initial Environmental Examination
Related public register
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - PNG RURAL BRIDGES
Andere Links
Übersicht
PNG RURAL BRIDGES
Datenblätter
PNG RURAL BRIDGES
Zugehörige Pressemitteilungen
Erstes Projekt der EIB in Papua-Neuguinea seit 21 Jahren wird auf AKP-Gipfel vorgestellt

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Erstes Projekt der EIB in Papua-Neuguinea seit 21 Jahren wird auf AKP-Gipfel vorgestellt
Andere Links
Related public register
05/02/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PNG RURAL BRIDGES
Related public register
18/05/2017 - Umsiedlungsplan - PNG RURAL BRIDGES - Ramu Highway - Resettlement Plan update
Related public register
20/05/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PNG RURAL BRIDGES - Sepik Highway - Initial Environmental Examination
Related public register
18/05/2017 - Umsiedlungsplan - PNG RURAL BRIDGES - Sepik Highway Resettlement Plan update
Related public register
20/05/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PNG RURAL BRIDGES - Ramu Highway - Initial Environmental Examination
Related public register
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - PNG RURAL BRIDGES

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen