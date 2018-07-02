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BEH IGB INTERCONNECTOR

Unterzeichnung(en)

Betrag
109.900.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 18.979.730 €
Bulgarien : 90.920.270 €
Energie : 109.900.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/10/2019 : 18.979.730 €
10/10/2019 : 90.920.270 €
Andere Links
Related public register
21/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BEH IGB INTERCONNECTOR
Related public register
16/01/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BEH IGB INTERCONNECTOR - Environmental Impact Assessment (EIA) Study
Related public register
16/01/2019 - Nicht-technische Zusammenfassung - BEH IGB INTERCONNECTOR
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16/01/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BEH IGB INTERCONNECTOR - Environmental Impact Assessment (EIA) Report
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - BEH IGB INTERCONNECTOR
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB trägt zur Diversifizierung der Energieversorgung in Südosteuropa bei

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Juli 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/10/2019
20140376
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BEH IGB INTERCONNECTOR
ICGB AD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 110 million
EUR 240 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the financing of the Greece-Bulgaria gas interconnector (IGB Interconnector) to provide another direct link between the national natural gas systems of Greece and Bulgaria.

The project will contribute to the enhancement of the security and the diversification of gas supplies for both Bulgaria and Greece and Southeastern Europe (SEE region) and represent a key part of the strategy for greater integration of gas markets within the European Union.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

It is a requirement that all sub-projects must be implemented in compliance with EU environmental legislation and the promoter has identified those sub-projects for which it considers an environmental impact assessment (EIA) is required. Should any sub-project have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 2009/147/EC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives as transposed into national law. These matters will be clarified during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/25/EU and related Directive 92/13/EU) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
21/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BEH IGB INTERCONNECTOR
16/01/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BEH IGB INTERCONNECTOR - Environmental Impact Assessment (EIA) Study
16/01/2019 - Nicht-technische Zusammenfassung - BEH IGB INTERCONNECTOR
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - BEH IGB INTERCONNECTOR
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB trägt zur Diversifizierung der Energieversorgung in Südosteuropa bei

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BEH IGB INTERCONNECTOR
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86757810
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140376
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Bulgarien
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BEH IGB INTERCONNECTOR - Environmental Impact Assessment (EIA) Study
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86922632
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140376
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Bulgarien
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - BEH IGB INTERCONNECTOR
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86213705
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140376
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Bulgarien
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BEH IGB INTERCONNECTOR - Environmental Impact Assessment (EIA) Report
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86211099
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140376
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Bulgarien
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BEH IGB INTERCONNECTOR
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
185900645
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140376
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Bulgarien
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
21/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BEH IGB INTERCONNECTOR
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16/01/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BEH IGB INTERCONNECTOR - Environmental Impact Assessment (EIA) Study
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Zugehörige Pressemitteilungen
EIB trägt zur Diversifizierung der Energieversorgung in Südosteuropa bei

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen