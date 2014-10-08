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CROATIA EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (SPL)

Unterzeichnung(en)

Betrag
600.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Kroatien : 600.000.000 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 600.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/03/2015 : 300.000.000 €
7/12/2018 : 300.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Oktober 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/03/2015
20140375
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CROATIA EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (SPL)
Republic of Croatia
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 600 million
EUR 8095 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project aims at co-financing schemes in Croatia supported by European Structural and Investment Funds during the programming period 2014-2020 under a Structured Programme Loan (SPL).

The operation will support priority investments in Croatia mainly in the sectors of transport infrastructure, waste and water management, environmental protection and other public-sector infrastructure under the Competitiveness and Cohesion operational programme, thereby backing the country's convergence efforts towards compliance with the EU legislation in these sectors.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Croatia, as an EU Member State, has transposed the relevant EU directives 2011/92/EU and 2001/42/EC into national environmental legislation. The Bank's appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity to properly apply the EU Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives, where appropriate. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank's disclosure policy.

The Bank will require the promoter, as a public administration entity, to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation. Details to be reviewed by the Bank's services during appraisal.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CROATIA EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (SPL) - SEA of the Operational Programme Competitiveness and Cohesion
Datum der Veröffentlichung
21 Apr 2016
Sprache
Kroate
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57158267
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140375
Sektor(en)
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Regionen
Europäische Union
Länder
Kroatien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CROATIA EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (SPL)
Datum der Veröffentlichung
6 Feb 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57314798
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140375
Sektor(en)
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Regionen
Europäische Union
Länder
Kroatien
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen