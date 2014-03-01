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DEVELOPMENT BANK ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Türkei : 100.000.000 €
Wasser, Abwasser : 5.000.000 €
Industrie : 10.000.000 €
Energie : 85.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/12/2014 : 5.000.000 €
9/12/2014 : 10.000.000 €
9/12/2014 : 85.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 September 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/12/2014
20140301
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DEVELOPMENT BANK ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN
TURKIYE KALKINMA BANKASI AS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 400 million
Ort
Sektor(en)
  • Energie - Energieversorgung
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The loan will finance small to medium-sized investments in Turkey in the fields of renewable energy and energy efficiency, as well as projects that substantially increase the environmental performance of industrial processes.

The project will help Turkey achieve its sustainability goals in the field of energy. Moreover, improving energy efficiency and supporting renewable energy investments will contribute to reducing atmospheric pollution, including greenhouse gas emissions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The individual schemes to be financed will typically be small and are expected to have limited negative environmental impacts. However, some projects may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, requiring a screening decision by the competent authority on the need to carry out an EIA. The Bank will require that under the proposed facility the financial intermediary finances projects that are in compliance with national law and with the principles of EU environmental laws, with particular reference to impacts on biodiversity and cumulative impacts.

The Bank will require the financial intermediary to ensure that, where applicable, procurement procedures conducted by the promoters of the sub-projects are in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Weitere Unterlagen
07/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEVELOPMENT BANK ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEVELOPMENT BANK ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN
Datum der Veröffentlichung
7 Jan 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56839710
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140301
Sektor(en)
Energie
Wasser, Abwasser
Industrie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - DEVELOPMENT BANK ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - LE Gune - APA SPP - Nihai ÇED Raporu
Datum der Veröffentlichung
5 Oct 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
91649486
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140301
Sektor(en)
Energie
Wasser, Abwasser
Industrie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - DEVELOPMENT BANK ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - Uluder (Buget) SPP - ÇED Raporu
Datum der Veröffentlichung
5 Oct 2021
Sprache
Türkisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94729602
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140301
Sektor(en)
Energie
Wasser, Abwasser
Industrie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - DEVELOPMENT BANK ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - GÜLPINAR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ (RES) - Nihai ÇED Raporu
Datum der Veröffentlichung
4 Oct 2021
Sprache
Türkisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88779191
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140301
Sektor(en)
Energie
Wasser, Abwasser
Industrie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - DEVELOPMENT BANK ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN
Datum der Veröffentlichung
5 Oct 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
91650512
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140301
Sektor(en)
Energie
Wasser, Abwasser
Industrie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - DEVELOPMENT BANK ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - Mavi HES Elektrik Enerjisi İletim Hattı - Nihai ÇED Raporu
Datum der Veröffentlichung
4 Oct 2021
Sprache
Türkisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86203679
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140301
Sektor(en)
Energie
Wasser, Abwasser
Industrie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Environmental and Social Completion Sheet - DEVELOPMENT BANK ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
149730874
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140301
Sektor(en)
Energie
Wasser, Abwasser
Industrie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Datenblätter
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen