DEVELOPMENT BANK ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Energie - Energieversorgung
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
- Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
The loan will finance small to medium-sized investments in Turkey in the fields of renewable energy and energy efficiency, as well as projects that substantially increase the environmental performance of industrial processes.
The project will help Turkey achieve its sustainability goals in the field of energy. Moreover, improving energy efficiency and supporting renewable energy investments will contribute to reducing atmospheric pollution, including greenhouse gas emissions.
The individual schemes to be financed will typically be small and are expected to have limited negative environmental impacts. However, some projects may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, requiring a screening decision by the competent authority on the need to carry out an EIA. The Bank will require that under the proposed facility the financial intermediary finances projects that are in compliance with national law and with the principles of EU environmental laws, with particular reference to impacts on biodiversity and cumulative impacts.
The Bank will require the financial intermediary to ensure that, where applicable, procurement procedures conducted by the promoters of the sub-projects are in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.