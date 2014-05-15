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SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN BRANDENBURG

Unterzeichnung(en)

Betrag
85.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 85.000.000 €
Stadtentwicklung : 85.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/10/2014 : 85.000.000 €
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Related public register
18/11/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN BRANDENBURG
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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN BRANDENBURG

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Mai 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/10/2014
20140186
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN BRANDENBURG
LAND BRANDENBURG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 240 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The projects concerns social housing retrofitting and new construction in the Land Brandenburg.

The proposed operation is expected to comprise comprehensive retrofitting and adaption of existing social housing units and possibly some construction or reconstruction of rented social housing. The investments will need to satisfy the EIB’s eligibility criteria for urban renewal and sustainable communities. The housing investments are anticipated to form part of specific local integrated urban development plans (INSEKs/ Integrierte Stadtentwicklungskonzepte). Construction or reconstruction are expected to mostly take place on Brownfield sites.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal: EU EIA Directive 2011/92/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 79/409/EEC. The status of any environmental studies and public consultations related to the urban renewal, rehabilitation and (re-)construction investments will be reviewed during project appraisal. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

The Bank will require the Borrower to ensure that contracts for the implementation of the project/sub-projects have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC/ or Directive 2004/18/EC and Directive 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
18/11/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN BRANDENBURG
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN BRANDENBURG

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN BRANDENBURG
Datum der Veröffentlichung
18 Nov 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56101964
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140186
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN BRANDENBURG
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
142599201
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140186
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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18/11/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN BRANDENBURG
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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN BRANDENBURG
Andere Links
Übersicht
SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN BRANDENBURG
Datenblätter
SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN BRANDENBURG

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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