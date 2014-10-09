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EQUITIX ENERGY EFFICIENCY FUND (UK)

Unterzeichnung(en)

Betrag
41.905.294,04 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 41.905.294,04 €
Energie : 20.952.647,02 €
Industrie : 20.952.647,02 €
Unterzeichnungsdatum
24/04/2015 : 20.952.647,02 €
24/04/2015 : 20.952.647,02 €
Andere Links
Related public register
07/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EQUITIX ENERGY EFFICIENCY FUND (UK)
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - EQUITIX ENERGY EFFICIENCY FUND (UK)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Oktober 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/04/2015
20140144
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EQUITIX ENERGY EFFICIENCY FUND
PRIVATE ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 30 million
GBP 150 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Infrastructure fund targeting energy efficiency (EE) and renewable energy (RE) projects in the UK

The fund aims at achieving energy efficiency and renewable energy gains by investing in three project categories: (i) Demand-side energy efficiency, (ii) renewable heat and (iii) combined heat and power (CHP) projects.
The development of renewable energy and energy efficiency projects supports national and European targets in these two areas and thus supports the EU’s climate change and security of energy supply objectives. The project is in line with the Bank’s priority energy lending objectives concerning renewable energy and energy efficiency.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most of the projects in the existing pipeline of the fund are expected not to fall under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, in which case the projects would not be subject to an EIA. The legal documentation to be entered into by the Bank will include an obligation on the fund manager to ensure that the portfolio companies are in full compliance with the applicable EU Directives.

The fund’s investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant directives.

Weitere Unterlagen
07/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EQUITIX ENERGY EFFICIENCY FUND (UK)
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - EQUITIX ENERGY EFFICIENCY FUND (UK)
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EQUITIX ENERGY EFFICIENCY FUND (UK)
Datum der Veröffentlichung
7 Jan 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56836013
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140144
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - EQUITIX ENERGY EFFICIENCY FUND (UK)
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86543598
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140144
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
07/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EQUITIX ENERGY EFFICIENCY FUND (UK)
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - EQUITIX ENERGY EFFICIENCY FUND (UK)
Andere Links
Übersicht
EQUITIX ENERGY EFFICIENCY FUND
Datenblätter
EQUITIX ENERGY EFFICIENCY FUND (UK)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen