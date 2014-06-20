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FRUIT GARDEN OF MOLDOVA

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Moldau : 120.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/07/2014 : 120.000.000 €
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04/09/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRUIT GARDEN OF MOLDOVA
Zugehörige Pressemitteilungen
Moldawien: EU unterstützt Entwicklung der moldauischen Landwirtschaft mit 120 Millionen Euro
Story zum Projekt
Früchte der Zusammenarbeit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Juni 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/07/2014
20140041
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FRUIT GARDEN OF MOLDOVA
ACCEPTABLE BANK(S)
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 120 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Global loan to the Republic of Moldova for the upgrading of the horticultural sector.

The proposed operation will provide resources to a large number of micro-enterprises and SMEs. It is also expected to have a positive environmental and social impact. The proposed support to both the individual growers and the up and down-stream sector should allow future revenues to be developed, ensuring the long term viability of a strategically important sector for the economy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The proposed operation is intended to address quality and financial issues and is being structured to develop existing facilities and resources together with building new capacity along the entire horticulture value chain. It is therefore unlikely that any sub-project would be of such a scale that it would have required an EIA if located within an EU member state. However, the handling of environmental issues will be fully reviewed at appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
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Zugehörige Pressemitteilungen
Moldawien: EU unterstützt Entwicklung der moldauischen Landwirtschaft mit 120 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRUIT GARDEN OF MOLDOVA
Datum der Veröffentlichung
4 Sep 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54357435
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140041
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Moldau
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Modernisation of Moldova’s horticultural sector
Fruit Garden
Fotograf: Nicholas Lapite
©EIB
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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