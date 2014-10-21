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CARIBBEAN AND PACIFIC IMPACT FINANCE FACILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Timor-Leste : 2.000.000 €
Dominikanische Republik : 20.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 35.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/12/2018 : 1.600.000 €
8/06/2018 : 2.000.000 €
22/05/2017 : 3.000.000 €
13/12/2018 : 3.400.000 €
18/07/2016 : 5.000.000 €
22/08/2016 : 10.000.000 €
28/05/2015 : 10.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Oktober 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/05/2015
20140036
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CARIBBEAN AND PACIFIC IMPACT FINANCE FACILITY
ACCEPTABLE BANK(S), BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOPEM SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 35 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Lending facility to provide medium to long-term funding to low-income small and micro-enterprises and households and community-based organisations through selected financial intermediaries in the Caribbean and Pacific countries.

Financing of small/medium projects carried out by micro and small enterprises, households and community-based organisations.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Kommentar(e)

Other financial intermediaries to be approved at a later date. Proposed EIB finance for Adopem: EUR 10 million. Total project cost: at least EUR 80 million (facility).

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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