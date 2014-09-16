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EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (PL)

Unterzeichnung(en)

Betrag
1.350.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 1.350.000.000 €
Verkehr : 94.500.000 €
Telekommunikation : 202.500.000 €
Bildung : 378.000.000 €
Dienstleistungen : 675.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/09/2020 : 3.500.000 €
3/09/2020 : 7.500.000 €
3/09/2020 : 14.000.000 €
3/09/2020 : 25.000.000 €
3/09/2020 : 42.000.000 €
5/11/2014 : 49.000.000 €
3/09/2020 : 90.000.000 €
5/11/2014 : 105.000.000 €
3/09/2020 : 168.000.000 €
5/11/2014 : 196.000.000 €
3/09/2020 : 300.000.000 €
5/11/2014 : 350.000.000 €
Andere Links
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11/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (PL)
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08/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (PL) - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia - SEA
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB-Darlehen von 700 Millionen Euro für Investitionen in Wissen, Bildung und Digitalisierung in Polen
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Polen: EIB unterstützt Polen im Kampf gegen Covid-19

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 September 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/11/2014
20140033
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (PL)
Republic of Poland - Ministry of Infrastructure and Development
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 1350 million
EUR 17426 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Co-financing with EU Structural and Investment Funds of priority investments in the Republic of Poland in the 2014-2020 programming period. The Structural Programme Loan will support schemes under the Smart Development, Knowledge, Education and Development, Digital Poland and Eastern Poland operational programmes.

The project will support the smart and sustainable economic development of Poland by co-financing investments which address the objectives established in the Digital Poland, Smart Development and Knowledge, Education and Development operational programmes. The project will also back the development strategy of Eastern Poland. This is in line with the partnership agreement and interlinked with the different operational programmes.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Poland, as an EU Member State, has transposed the relevant EU Directives 2011/92/EU and 2001/42/EC into national environmental legislation. The Bank’s appraisal will focus on the promoter’s environmental management capacity to properly apply the EU Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank’s disclosure policy.

The Bank will require the promoter, as a public administration entity, to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation. Details to be reviewed by the Bank’s services during appraisal.

Weitere Unterlagen
11/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (PL)
07/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (PL) - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - SEA
07/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (PL) - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - SEA
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (PL)
Datum der Veröffentlichung
11 Dec 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56474695
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140033
Sektor(en)
Verkehr
Telekommunikation
Bildung
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (PL) - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - SEA
Datum der Veröffentlichung
7 Mar 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62505622
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140033
Sektor(en)
Verkehr
Telekommunikation
Bildung
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (PL) - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - SEA
Datum der Veröffentlichung
7 Mar 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62506615
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140033
Sektor(en)
Verkehr
Telekommunikation
Bildung
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (PL) - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia - SEA
Datum der Veröffentlichung
8 Mar 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62505116
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140033
Sektor(en)
Verkehr
Telekommunikation
Bildung
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Übersicht
EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (PL)
Datenblätter
EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (PL)
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Polen: EIB-Darlehen von 700 Millionen Euro für Investitionen in Wissen, Bildung und Digitalisierung in Polen
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen