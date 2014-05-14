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FOMENTO ROAD UPGRADE & REHABILITATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
350.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 350.000.000 €
Verkehr : 350.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/11/2014 : 350.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Mai 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/11/2014
20140025
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FOMENTO ROAD UPGRADE & REHABILITATION
The project promoter is the Kingdom of Spain, through its Ministry of Public Works and Transport (“Fomento”).
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 475 million
EUR 950 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns a number of investments aimed at upgrading the Spanish road network and includes schemes located in so-called 'transition' regions and the less-developed regions of Spain and/or schemes within the Trans European Networks-Transport (TEN-T).

This project will contribute towards investment in projects to improve road infrastructure. In particular, the operation will target investments schemes in the areas of road safety, road rehabilitation and upgrades, construction of city by-passes and missing links, and works to alleviate bottlenecks in TEN-T road networks and/or eligible Spanish regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All schemes to be financed under the proposed project will be required to comply with the relevant national legal framework. The applicability of EIA Directive 2011/92/EU, SEA directive 2001/42/EC, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC will be reviewed at appraisal, in particular for the constructions of new roads and road widening schemes. Other investments such as rehabilitation schemes or safety barriers are not expected to fall under either Annex I or Annex II of the EIA Directive.

According to the information received to date, contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. This will be reviewed at appraisal.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - FOMENTO ROAD UPGRADE & REHABILITATION - A-7 Carchuna-Castell de Ferro
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52622546
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140025
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - FOMENTO ROAD UPGRADE & REHABILITATION -A-33 Enlace N-344 a Jumilla-Enlace
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52620970
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140025
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - FOMENTO ROAD UPGRADE & REHABILITATION - A-23 Caldearenas-Lanave
Datum der Veröffentlichung
21 May 2014
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52620062
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140025
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - FOMENTO ROAD UPGRADE & REHABILITATION - A-62 Fuentes de Oňoro-Frontera
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52620379
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140025
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - FOMENTO ROAD UPGRADE & REHABILITATION - A-23 Congosto del Isuela-Arguis
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52622041
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140025
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - FOMENTO ROAD UPGRADE & REHABILITATION - Alcalá de Guadaira-Dos Hermanas
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52621056
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140025
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - FOMENTO ROAD UPGRADE & REHABILITATION - GR-43 Pinos Puente-Atarfe
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52764156
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140025
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - Autovia A23 Caldearenas-Lanave Congosto de Isuela-Arguis
Datum der Veröffentlichung
27 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53840780
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140025
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - Autovia SE40 Sector Este Alcala de Guadaira-Dos Hermanas
Datum der Veröffentlichung
27 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53844928
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140025
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FOMENTO ROAD UPGRADE & REHABILITATION
Datum der Veröffentlichung
27 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53844929
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140025
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - Autovia A33 Tramo enlace N344 a Jumilla enlace C3223 a Yecla A33
Datum der Veröffentlichung
27 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53841231
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140025
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - Autovia del Mediterraneo A7 Carchuna Castell de Ferro
Datum der Veröffentlichung
25 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53844927
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140025
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - Autovia GR43 Tramo Pinos Puente-Atarfe
Datum der Veröffentlichung
27 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53841232
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140025
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Environmental and Social Completion Sheet - FOMENTO ROAD UPGRADE & REHABILITATION
Datum der Veröffentlichung
22 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
154784734
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140025
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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