Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

BULGARIA EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (SPL)

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Bulgarien : 500.000.000 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 30.000.000 €
Müllbeseitigung : 34.000.000 €
Wasser, Abwasser : 136.000.000 €
Verkehr : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/11/2014 : 30.000.000 €
27/11/2014 : 34.000.000 €
27/11/2014 : 136.000.000 €
27/11/2014 : 300.000.000 €
Andere Links
Related public register
14/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SOFIA RING WESTERN ARC CONSTRUCTION PHASE II
Related public register
25/03/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BULGARIA EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (SPL)
Zugehörige Pressemitteilungen
Bulgarien: EIB-Darlehen zur Ergänzung von EU-Zuschüssen für vorrangige Infrastrukturvorhaben in Bulgarien
Related sub-project
REHABILITATION OF PLOVDIV - BURGAS RWY PHASE II
Related sub-project
MODERNIZATION ELIN PELIN-KOSTENETS RAILWAY SECT
Related sub-project
STRUMA MOTORWAY (LOT 3-1 AND LOT 3-3)
Related sub-project
SOFIA INTEGRATED URBAN TRANSPORT STAGE II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Juni 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/11/2014
20130545
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BULGARIA EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (SPL)
The borrower will be the Republic of Bulgaria acting through the Ministry of Finance. The promoters of the investment schemes to be co-financed under the project would be the relevant local implementing agencies (e.g. the national railways infrastructure company (NRIC), the roads infrastructure agency (RIA), the national company for strategic infrastructure projects (NC SIP)) and other public sector entities (e.g. local governments or regional water operating companies).
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
EUR 6224 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Structural Programme Loan (SPL) for the co-financing of EU Funds supporting investment schemes in Bulgaria during the programming period 2014-2020

The operation will support priority investments of Bulgaria mainly in the sectors of transport infrastructure, waste and water management and environmental protection therefore backing the country's convergence efforts towards complaince with the EU acquis in these sectors.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Strategic Environmental Assessments are required by EU regulations for all Operational Programmes co-financed with EU funds, in compliance with the requirements of the EU SEA Directive 2001/42/EC. The project refers to a multi-sector multi-scheme operation classified as a Structural Programme Loan and some of the schemes are likely to fall under Annex I or Annex II of the 2011/92/EU Directive. Should any such scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank would require the promoters to act according to the provisions of the aforementioned Directives as transposed into the national law. All schemes must be implemented in compliance with the EU environmental legislation.

The Bank will require the promoters to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
14/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SOFIA RING WESTERN ARC CONSTRUCTION PHASE II
25/03/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BULGARIA EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (SPL)
Projekte zum thema
Related sub-project
REHABILITATION OF PLOVDIV - BURGAS RWY PHASE II
Related sub-project
MODERNIZATION ELIN PELIN-KOSTENETS RAILWAY SECT
Related sub-project
STRUMA MOTORWAY (LOT 3-1 AND LOT 3-3)
Related sub-project
SOFIA INTEGRATED URBAN TRANSPORT STAGE II
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Bulgarien: EIB-Darlehen zur Ergänzung von EU-Zuschüssen für vorrangige Infrastrukturvorhaben in Bulgarien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Environmental and Social Completion Sheet - SOFIA RING WESTERN ARC CONSTRUCTION PHASE II
Datum der Veröffentlichung
14 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124805754
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130545
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Wasser, Abwasser
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Bulgarien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BULGARIA EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (SPL)
Datum der Veröffentlichung
25 Mar 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
137889018
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130545
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Wasser, Abwasser
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Bulgarien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
14/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SOFIA RING WESTERN ARC CONSTRUCTION PHASE II
Related public register
25/03/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BULGARIA EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (SPL)
Andere Links
Übersicht
BULGARIA EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (SPL)
Datenblätter
BULGARIA EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (SPL)
Zugehörige Pressemitteilungen
Bulgarien: EIB-Darlehen zur Ergänzung von EU-Zuschüssen für vorrangige Infrastrukturvorhaben in Bulgarien
Related sub-project
REHABILITATION OF PLOVDIV - BURGAS RWY PHASE II
Related sub-project
MODERNIZATION ELIN PELIN-KOSTENETS RAILWAY SECT
Related sub-project
STRUMA MOTORWAY (LOT 3-1 AND LOT 3-3)
Related sub-project
SOFIA INTEGRATED URBAN TRANSPORT STAGE II

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Bulgarien: EIB-Darlehen zur Ergänzung von EU-Zuschüssen für vorrangige Infrastrukturvorhaben in Bulgarien
Andere Links
Related public register
14/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SOFIA RING WESTERN ARC CONSTRUCTION PHASE II
Related public register
25/03/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BULGARIA EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (SPL)
Related sub-project
REHABILITATION OF PLOVDIV - BURGAS RWY PHASE II
Related sub-project
MODERNIZATION ELIN PELIN-KOSTENETS RAILWAY SECT
Related sub-project
STRUMA MOTORWAY (LOT 3-1 AND LOT 3-3)
Related sub-project
SOFIA INTEGRATED URBAN TRANSPORT STAGE II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen