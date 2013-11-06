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CITY BY-PASS ZWETTL

Unterzeichnung(en)

Betrag
28.540.791 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 28.540.791 €
Verkehr : 28.540.791 €
Unterzeichnungsdatum
21/10/2014 : 28.540.791 €
Andere Links
Related public register
20/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CITY BY-PASS ZWETTL
Related public register
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - CITY BY-PASS ZWETTL
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - CITY BY-PASS ZWETTL
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: Umfahrung Zwettl: Finanzierung für zentrales Verkehrsvorhaben in Niederösterreich steht

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 November 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/10/2014
20130439
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CITY BY-PASS ZWETTL
LAND NIEDEROESTERREICH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 29 million
EUR 86 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Design, construction, financing, operation and maintenance of a by-pass road around the city of Zwettl, district capital in the State of Lower Austria, within a PPP Availability Scheme.

The project will enhance the road and transport network of the city, alleviating its growing traffic by redirecting HGV and substantially reducing the related levels of congestion, emissions and noise. This will also lead to an improved quality of life for the inhabitants.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project consists of the construction of a new road of less than 4 lanes. It therefore falls under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU where the competent authority decides on the requirement for a full EIA, including public consultation. This project has been screened in, and hence a full EIA is required. In addition, the project is located in an urbanised area and in the vicinity of some protected areas, including NATURA 2000 however no major environmental and social issues are expected. The applicability of EIA Directive 2011/92/EU, SEA directive 2001/42/EC, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC will be reviewed at appraisal.

The project is currently at tender stage. The tender process was launched in May 2013 with prior publication of the contract notice (2013/S 087-147495) under the heading “negotiated procedure”. The Concession will include design, construction, financing, maintenance and operation. Remuneration of the Concessionaire will be availability based. Procurement procedures and compliance with Directive 2004/18/EC will be verified in detail during appraisal.

Kommentar(e)

The project cost is not disclosed as it is subject to an ongoing European wide tender procedure.

Weitere Unterlagen
20/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CITY BY-PASS ZWETTL
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - CITY BY-PASS ZWETTL
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - CITY BY-PASS ZWETTL
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: Umfahrung Zwettl: Finanzierung für zentrales Verkehrsvorhaben in Niederösterreich steht

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CITY BY-PASS ZWETTL
Datum der Veröffentlichung
20 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51274565
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130439
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - CITY BY-PASS ZWETTL
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2014
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221650
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130439
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CITY BY-PASS ZWETTL
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94530354
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130439
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: Umfahrung Zwettl: Finanzierung für zentrales Verkehrsvorhaben in Niederösterreich steht

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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