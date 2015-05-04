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INGETEAM RDI II

Unterzeichnung(en)

Betrag
55.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 55.000.000 €
Industrie : 55.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/11/2015 : 55.000.000 €
Andere Links
Related public register
15/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INGETEAM RDI II
Related public register
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - INGETEAM RDI II
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: 55 Millionen Euro zur Förderung der FEI-Aktivitäten von Ingeteam

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Mai 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/11/2015
20130399
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
INGETEAM RDI II
INGETEAM SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 55 million
EUR 117 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of Ingeteam's research, development and innovation (RDI) activities in the fields of renewable energy, smart grids, energy efficiency, and traction converters over a period of 4 years

The project comprises the promoter’s investment in research, development and product/process innovation (RDI) related to electronic equipments for renewable energy, such as frequency converters, electric generators for wind turbines, inverters for photovoltaic parks and smart grids solutions as well as other electronic and control systems for electric propulsion.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investment in research and development (R&D) activities that are expected to be carried out in existing facilities, in which case an environmental impact assessment (EIA) would not be required according to Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be assessed during the appraisal.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private-sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

Weitere Unterlagen
15/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INGETEAM RDI II
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - INGETEAM RDI II
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Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: 55 Millionen Euro zur Förderung der FEI-Aktivitäten von Ingeteam

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INGETEAM RDI II
Datum der Veröffentlichung
15 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60346741
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130399
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - INGETEAM RDI II
Datum der Veröffentlichung
29 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94415974
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130399
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
15/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INGETEAM RDI II
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29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - INGETEAM RDI II
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Datenblätter
INGETEAM RDI II
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: 55 Millionen Euro zur Förderung der FEI-Aktivitäten von Ingeteam

Aktuelles und Storys

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Spanien: 55 Millionen Euro zur Förderung der FEI-Aktivitäten von Ingeteam
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15/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INGETEAM RDI II
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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