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MVM ELECTRICITY AND GAS STORAGE

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 100.000.000 €
Energie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/12/2014 : 100.000.000 €
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04/06/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MVM ELECTRICITY AND GAS STORAGE
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - MVM ELECTRICITY AND GAS STORAGE
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: EIB unterstützt Modernisierung der ungarischen Energieinfrastruktur mit 100 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Dezember 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/12/2014
20130348
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MVM ELECTRICITY AND GAS STORAGE
MAVIR MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IPARI ATVITELI RENDSZERIRANYITO ZRT
MAGYAR FOLDGAZTAROLO ZRT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 203 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Reinforcement and extension of Hungary's electricity transmission network during 2013-2018 and reconstructure works on the underground gas storages.

Economic and Social Cohesion (transversal)
Competitive and Secure Energy (incl. TEN-E)

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Some of the project schemes fall under Annex I of the EIA Directive 2011/92/EU, requiring an EIA. Other project schemes fall under Annex II; therefore the Competent Authority has to decide whether an EIA is required. The status and available results of the environmental impact studies and the authorisation processes as well as the actual impacts, including potential negative impacts on sites of importance of nature or cultural heritage conservation, and the planned mitigating and/or compensating measures will be reviewed during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
04/06/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MVM ELECTRICITY AND GAS STORAGE
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - MVM ELECTRICITY AND GAS STORAGE
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Ungarn: EIB unterstützt Modernisierung der ungarischen Energieinfrastruktur mit 100 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MVM ELECTRICITY AND GAS STORAGE
Datum der Veröffentlichung
4 Jun 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53120639
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130348
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - MVM ELECTRICITY AND GAS STORAGE
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
164723409
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130348
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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04/06/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MVM ELECTRICITY AND GAS STORAGE
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Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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