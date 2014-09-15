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REN ELECTRICITY SYSTEM UPGRADE III

Unterzeichnung(en)

Betrag
170.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 170.000.000 €
Energie : 170.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2019 : 20.000.000 €
20/12/2019 : 70.000.000 €
25/11/2015 : 80.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: 80 Millionen Euro an REN für die Modernisierung des Stromübertragungsnetzes

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 September 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/11/2015
20130090
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
REN ELECTRICITY SYSTEM UPGRADE III
REN - REDE ELECTRICA NACIONAL SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 170 million
EUR 350 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investments under the promoter's 2014-2018 investment plan, aiming at the extension and reinforcement of the electricity transmission network throughout Portugal.

The programme is expected to enable the integration into the grid of new renewable generation resources, support the efficient operation of the electricity market in the Iberian Peninsula and contribute to improving the reliability of supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

By their technical characteristics, some programme schemes fall under Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive. The impacts that can be typically expected for these sub-projects relate to visual impact, vegetation clearance, electromagnetic fields, noise nuisance, impact on flying vertebrates and disturbance during construction. Environmental impact studies will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
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Zugehörige Pressemitteilungen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - REN ELECTRICITY SYSTEM UPGRADE III - Linha Pedralva – Vila Fria B 400 kV
Datum der Veröffentlichung
7 Mar 2016
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55587597
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130090
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - REN ELECTRICITY SYSTEM UPGRADE III - Linha Vieira do Minho – Pedralva 2 400 kV
Datum der Veröffentlichung
7 Mar 2016
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55590593
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130090
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - REN ELECTRICITY SYSTEM UPGRADE III - Linha Batalha- Paraímo, abertura para Penela 400 kV
Datum der Veröffentlichung
7 Mar 2016
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55581897
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130090
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - REN ELECTRICITY SYSTEM UPGRADE III - Linha Penela-Seia 400 kV
Datum der Veröffentlichung
7 Mar 2016
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55581896
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130090
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REN ELECTRICITY SYSTEM UPGRADE III
Datum der Veröffentlichung
11 Dec 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56481638
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130090
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - REN ELECTRICITY SYSTEM UPGRADE III - Linha Pedralva-"Vila Fria B", A 400KV
Datum der Veröffentlichung
7 Mar 2016
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62996468
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130090
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - REN ELECTRICITY SYSTEM UPGRADE III - Linha Vieira do Minho - Pedralva 2
Datum der Veröffentlichung
7 Mar 2016
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62997588
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130090
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REN ELECTRICITY SYSTEM UPGRADE III
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95716530
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130090
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
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Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - REN ELECTRICITY SYSTEM UPGRADE III
Datum der Veröffentlichung
7 Jun 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
240209782
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20130090
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen