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MEDITERRANEAN RAILWAY CORRIDOR

Unterzeichnung(en)

Betrag
1.050.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 1.050.000.000 €
Verkehr : 1.050.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/07/2020 : 50.000.000 €
19/01/2021 : 350.000.000 €
21/11/2014 : 650.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Mai 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/11/2014
20130068
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MEDITERRANEAN RAILWAY CORRIDOR
The Kingdom of Spain, through its Ministry of Public Works and Transport ("Fomento").
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 1050 million
EUR 1400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the implementation of an interoperable dual gauge railway line along the Spanish Mediterranean coast from Castellbisbal (Barcelona) to Almussafes (Valencia), and the construction of a connection with the high-speed line Madrid-Barcelona-French border.

The project aims at ensuring railway interoperability for rail traffic between the French border and Algeciras in southern Spain along the Spanish Mediterranean coast.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to decrease the negative impacts associated with road traffic and have positive impacts on the environment thanks to the modal transfer to rail.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC/ or 2004/17/EC and Directive 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - MEDITERRANEAN RAILWAY CORRIDOR - Variante de Vandellos
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54510273
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130068
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MEDITERRANEAN RAILWAY CORRIDOR
Datum der Veröffentlichung
7 Jan 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55881901
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130068
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MEDITERRANEAN RAILWAY CORRIDOR - Informe de análisis ambiental del Corredor Mediterráneo. Tramo Castellbisbal – Almusafes
Datum der Veröffentlichung
6 Aug 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77557232
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130068
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MEDITERRANEAN RAILWAY CORRIDOR - Informe de Análisis Ambiental del Corredor Meditterráneo - Tramo Castellbisbal Almusafes – Doc 3 – Estudio Acústico
Datum der Veröffentlichung
1 Sep 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75605326
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130068
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MEDITERRANEAN RAILWAY CORRIDOR - Mapa de zona de afección comparativa. Escenarios 2020 / Map of comparatively affected areas. Scenario 2020
Datum der Veröffentlichung
4 Sep 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78152399
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130068
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MEDITERRANEAN RAILWAY CORRIDOR - Mapa de máxima superación de objetivos de calidad acústica. Escenario 2020. Sin proyecto / Map of maximum exceed of acoustic quality targets. Scenario 2020. Without project
Datum der Veröffentlichung
4 Sep 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78156329
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130068
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MEDITERRANEAN RAILWAY CORRIDOR - Mapa de zona de afección. Escenario 2013 / Map of affected areas. Scenario 2013
Datum der Veröffentlichung
4 Sep 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78147667
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130068
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MEDITERRANEAN RAILWAY CORRIDOR - Mapa de máxima superación de objetivos de calidad acústica. Escenario 2020. Con proyecto / Map of maximum exceed of acoustic quality targets. Scenario 2020. With project
Datum der Veröffentlichung
4 Sep 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78143001
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130068
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MEDITERRANEAN RAILWAY CORRIDOR - Mapa de máxima superación de objetivos de calidad acústica. Escenario 2020. Sin proyecto con medidas correctoras / Map of maximum exceed of acoustic quality targets. Scenario 2020. Without project with mitigation measures
Datum der Veröffentlichung
4 Sep 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78140069
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130068
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MEDITERRANEAN RAILWAY CORRIDOR - Mapa de máxima superación de objetivos de calidad acústica. Escenario 2020. Con proyecto con medidas correctoras / Map of maximum exceed of acoustic quality targets. Scenario 2020. With project with mitigation measures
Datum der Veröffentlichung
4 Sep 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78153682
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130068
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Datum der Veröffentlichung
30 Aug 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78061520
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130068
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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