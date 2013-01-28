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AEROPORT DE LYON DEVELOPPEMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
140.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 140.000.000 €
Verkehr : 140.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/08/2013 : 30.000.000 €
17/10/2013 : 40.000.000 €
11/07/2013 : 70.000.000 €
Andere Links
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28/05/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AEROPORT DE LYON DEVELOPPEMENT
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20/09/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AEROPORT DE LYON DEVELOPPEMENT - Extension des terminaux T1 - T3
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24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AEROPORT DE LYON DEVELOPPEMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Darlehen von 140 Mio EUR für den Ausbau des Lyoner Flughafens

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Januar 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/07/2013
20120550
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AEROPORT DE LYON DEVELOPPEMENT
AEROPORTS DE LYON
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 105 millions
EUR 245 millions
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le projet consiste en la modification ou la création d'infrastructures permettant l’amélioration de la qualité de service et l’augmentation de la capacité d'accueil de trafic de l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry (aéroport commercial de Lyon). II comprend l’extension de terminaux passagers, la construction de nouvelles voies de circulation et de postes de stationnement supplémentaires pour les avions ainsi que la réalisation d'éléments d'infrastructure connexes.

Le projet s'intègre dans le plan stratégique de l'aéroport qui prévoit une capacité d'accueil de 18 millions de passagers en 2030. La réalisation de ce projet, première phase de ce plan, portera la capacité de l’aéroport à 13 millions de passagers en 2016.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Un projet de ce type pourrait relever de l’annexe II de la directive 2011/92/CE sur l’évaluation des incidences sur l’environnement, ce qui signifie que l’autorité environnementale compétente devra décider s'il est nécessaire de réaliser une EIE en bonne et due forme. Ce point, ainsi que toute autorisation d'aménagement préalable, seront examinés et évalués durant la phase d'instruction du projet.

Une mise à jour concernant  les travaux liés à l'EIE portant sur l’extension des terminaux T1/T3 sera fournie une fois que l'entrepreneur chargé de la conception et de la construction aura étésélectionné et qu’une étude d'avant-projet aura été présentée.

La Banque exigera du promoteur qu'il s'assure que les marches relatifs à la mise en œuvre du projet ont été ou seront attribués conformément à la législation de l’UE applicable à la passation des marchés (directives 2004/17/CE ou 2004/18/CE et directive 2007/66/CE), avec publication des avis d'appel d'offres au Journal officiel de l’UE si nécessaire.

Weitere Unterlagen
28/05/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AEROPORT DE LYON DEVELOPPEMENT
20/09/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AEROPORT DE LYON DEVELOPPEMENT - Extension des terminaux T1 - T3
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AEROPORT DE LYON DEVELOPPEMENT
Datum der Veröffentlichung
28 May 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47335577
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120550
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AEROPORT DE LYON DEVELOPPEMENT - Extension des terminaux T1 - T3
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220689
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120550
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AEROPORT DE LYON DEVELOPPEMENT - Aménagement de voies de dégagement à grande vitesse
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221244
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120550
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - AEROPORT DE LYON DEVELOPPEMENT - Extension T1-T3 Public Survey
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53222826
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120550
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - AEROPORT DE LYON DEVELOPPEMENT
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123767147
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120550
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen