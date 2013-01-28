AEROPORT DE LYON DEVELOPPEMENT

Un projet de ce type pourrait relever de l’annexe II de la directive 2011/92/CE sur l’évaluation des incidences sur l’environnement, ce qui signifie que l’autorité environnementale compétente devra décider s'il est nécessaire de réaliser une EIE en bonne et due forme. Ce point, ainsi que toute autorisation d'aménagement préalable, seront examinés et évalués durant la phase d'instruction du projet.

Une mise à jour concernant les travaux liés à l'EIE portant sur l’extension des terminaux T1/T3 sera fournie une fois que l'entrepreneur chargé de la conception et de la construction aura étésélectionné et qu’une étude d'avant-projet aura été présentée.