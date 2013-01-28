AEROPORT DE LYON DEVELOPPEMENT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Le projet consiste en la modification ou la création d'infrastructures permettant l’amélioration de la qualité de service et l’augmentation de la capacité d'accueil de trafic de l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry (aéroport commercial de Lyon). II comprend l’extension de terminaux passagers, la construction de nouvelles voies de circulation et de postes de stationnement supplémentaires pour les avions ainsi que la réalisation d'éléments d'infrastructure connexes.
Le projet s'intègre dans le plan stratégique de l'aéroport qui prévoit une capacité d'accueil de 18 millions de passagers en 2030. La réalisation de ce projet, première phase de ce plan, portera la capacité de l’aéroport à 13 millions de passagers en 2016.
Un projet de ce type pourrait relever de l’annexe II de la directive 2011/92/CE sur l’évaluation des incidences sur l’environnement, ce qui signifie que l’autorité environnementale compétente devra décider s'il est nécessaire de réaliser une EIE en bonne et due forme. Ce point, ainsi que toute autorisation d'aménagement préalable, seront examinés et évalués durant la phase d'instruction du projet.
Une mise à jour concernant les travaux liés à l'EIE portant sur l’extension des terminaux T1/T3 sera fournie une fois que l'entrepreneur chargé de la conception et de la construction aura étésélectionné et qu’une étude d'avant-projet aura été présentée.
La Banque exigera du promoteur qu'il s'assure que les marches relatifs à la mise en œuvre du projet ont été ou seront attribués conformément à la législation de l’UE applicable à la passation des marchés (directives 2004/17/CE ou 2004/18/CE et directive 2007/66/CE), avec publication des avis d'appel d'offres au Journal officiel de l’UE si nécessaire.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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