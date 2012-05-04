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SLOVENIA EU FUNDS 2007-2013

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Slowenien : 500.000.000 €
Telekommunikation : 10.000.000 €
Dienstleistungen : 32.000.000 €
Bildung : 90.000.000 €
Wasser, Abwasser : 105.000.000 €
Verkehr : 128.000.000 €
Stadtentwicklung : 135.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2012 : 10.000.000 €
21/12/2012 : 32.000.000 €
21/12/2012 : 90.000.000 €
21/12/2012 : 105.000.000 €
21/12/2012 : 128.000.000 €
21/12/2012 : 135.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 November 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2012
20120504
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SLOVENIA EU FUNDS 2007-2013
Republic of Slovenia
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
EUR 4900 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Co-financing of priority investments under 2007-2013 National Strategic Reference Framework

Economic and social cohesion; environmental sustainability; increase in growth and employment potential

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

To be appraised

To be appraised

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SLOVENIA EU FUNDS 2007-2013
Datum der Veröffentlichung
14 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46434287
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120504
Sektor(en)
Bildung
Telekommunikation
Dienstleistungen
Wasser, Abwasser
Stadtentwicklung
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowenien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SLOVENIA EU FUNDS 2007-2013
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84104318
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120504
Sektor(en)
Bildung
Telekommunikation
Dienstleistungen
Wasser, Abwasser
Stadtentwicklung
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowenien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Übersicht
SLOVENIA EU FUNDS 2007-2013
Datenblätter
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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