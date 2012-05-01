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PORTI DI CIVITAVECCHIA E FIUMICINO

Unterzeichnung(en)

Betrag
129.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 129.000.000 €
Verkehr : 129.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/06/2023 : 29.000.000 €
21/06/2023 : 50.000.000 €
29/11/2018 : 50.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Variante al Piano Regolatore Portuale (anno 2004) del Porto di Civitavecchia (RM) - IT
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Opere Strategiche per il Porto di Civitavecchia - IT
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Variante al Piano Regolatore Portuale del porto di Fiumicino - IT
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13/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTI DI CIVITAVECCHIA E FIUMICINO
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB fördert die Modernisierung und den Ausbau der Häfen von Rom und Latium
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB und CDP vergeben 80 Millionen Euro für den Ausbau von zwei römischen Häfen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 März 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/11/2018
20120501
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PORTO DI CIVITAVECCHIA
AUTORITA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 129 million
EUR 515 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Expansion of the port of Civitavecchia and construction of a new ferry terminal in Fiumicino.

The Ports of Rome and Lazio constitute a key node of the motorways of the sea network in the Western Mediterranean region. The project will contribute to the development of short sea shipping and will provide the infrastructure needed to meet growing needs in the maritime trade lanes among Western Mediterranean European countries, as well as between Italy and North of Africa.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The compliance of the project with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive, Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, including the status of environmental studies and public consultation, mitigation measures, and biodiversity assessment requirements will be verified during appraisal.

The promoter is a contracting authority within the meaning of Directive 2004/17/EC of 31 March 2004. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been / shall be tendered in line with the rules and principles of the EU Treaty, as well as the above procurement legislation, with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Kommentar(e)

n.a.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTI DI CIVITAVECCHIA E FIUMICINO
Datum der Veröffentlichung
13 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85537214
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120501
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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