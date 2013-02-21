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UK ENERGY EFFICIENCY INVESTMENTS FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
24.953.212,73 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 24.953.212,73 €
Industrie : 24.953.212,73 €
Unterzeichnungsdatum
31/07/2014 : 24.953.212,73 €
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UK ENERGY EFFICIENCY INVESTMENTS FUND
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - UK ENERGY EFFICIENCY INVESTMENTS FUND

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Februar 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/07/2014
20120432
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UK ENERGY EFFICIENCY INVESTMENTS FUND
Sustainable Development Capital LLP
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million (GBP 20 million)
EUR 124 million (GBP 100 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

An infrastructure fund targeting non-residential energy efficiency projects in the UK.

The Fund aims at achieving energy efficiency gains for assets/infrastructure in which it will invest, delivering a minimum level of energy savings and receiving a commercial return on its investments.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most of the projects in the existing pipeline of the Fund are expected not to fall under the EIA Directive 85/337/EC, as amended, in which case the projects would not be subject to an EIA. If an underlying investment is subject to an EIA, the fund manager will be required to obtain the non-technical summary of it, and where relevant written confirmation from the competent authority that the investment will not have any significant negative impact on sites of nature conservation.

The Fund’s investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the Fund are in line with the provisions of the relevant Directives.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UK ENERGY EFFICIENCY INVESTMENTS FUND
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - UK ENERGY EFFICIENCY INVESTMENTS FUND
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UK ENERGY EFFICIENCY INVESTMENTS FUND
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47719594
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120432
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - UK ENERGY EFFICIENCY INVESTMENTS FUND
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88546556
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120432
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UK ENERGY EFFICIENCY INVESTMENTS FUND
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - UK ENERGY EFFICIENCY INVESTMENTS FUND
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Datenblätter
UK ENERGY EFFICIENCY INVESTMENTS FUND

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen