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GAS NATURAL FENOSA ELECT DISTRIBUTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
475.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 475.000.000 €
Energie : 475.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/03/2014 : 225.000.000 €
9/07/2013 : 250.000.000 €
Andere Links
Related public register
11/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GAS NATURAL FENOSA ELECT DISTRIBUTION
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - GAS NATURAL FENOSA ELECT DISTRIBUTION
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: 475 Mio EUR für die Modernisierung des Stromnetzes von Gas Natural Fenosa

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Dezember 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/07/2013
20120393
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GAS NATURAL FENOSA ELECT DISTRIBUTION
GAS NATURAL SDG SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 475 million
EUR 977 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Reinforcement and extension of the electricity distribution network in four Spanish regions (Castilla La mancha, Castilla y León, Galicia - all three convergence regions - and Madrid) during the period 2012-2015.

Reinforcement and extension of the electricity distribution network in four Spanish regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most of the project schemes relate to Medium Voltage (MV) and Low Voltage (LV) and therefore fall under Annex 2 of the EIA Directive 92/2011/EU. Such schemes are expected to have minimal or null environmental impacts.

The project includes also high voltage schemes - lines and substations - that requires an Environmental Impact Assessment following Annex 1 of the EU EIA Directive 92/2011/EU.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC/ or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
11/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GAS NATURAL FENOSA ELECT DISTRIBUTION
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - GAS NATURAL FENOSA ELECT DISTRIBUTION
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: 475 Mio EUR für die Modernisierung des Stromnetzes von Gas Natural Fenosa

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GAS NATURAL FENOSA ELECT DISTRIBUTION
Datum der Veröffentlichung
11 Mar 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46927970
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120393
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GAS NATURAL FENOSA ELECT DISTRIBUTION
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86653209
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120393
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
11/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GAS NATURAL FENOSA ELECT DISTRIBUTION
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - GAS NATURAL FENOSA ELECT DISTRIBUTION
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Übersicht
GAS NATURAL FENOSA ELECT DISTRIBUTION
Datenblätter
GAS NATURAL FENOSA ELECT DISTRIBUTION
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: 475 Mio EUR für die Modernisierung des Stromnetzes von Gas Natural Fenosa

Aktuelles und Storys

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Spanien: 475 Mio EUR für die Modernisierung des Stromnetzes von Gas Natural Fenosa
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11/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GAS NATURAL FENOSA ELECT DISTRIBUTION
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - GAS NATURAL FENOSA ELECT DISTRIBUTION

Photogallery

Reinforcement and extension of the electricity distribution network in four Spanish regions (Castilla La mancha, Castilla y León, Galicia - all convergence regions - and Madrid) during the period 2012-2015
Gas Natural Fenosa Elect Distribution
©Fotografia Pablo Candamio
Reinforcement and extension of the electricity distribution network in four Spanish regions (Castilla La mancha, Castilla y León, Galicia - all convergence regions - and Madrid) during the period 2012-2015
Gas Natural Fenosa Elect Distribution
©Fotografia Pablo Candamio
Reinforcement and extension of the electricity distribution network in four Spanish regions (Castilla La mancha, Castilla y León, Galicia - all convergence regions - and Madrid) during the period 2012-2015
Gas Natural Fenosa Elect Distribution
©Fotografia Pablo Candamio
Reinforcement and extension of the electricity distribution network in four Spanish regions (Castilla La mancha, Castilla y León, Galicia - all convergence regions - and Madrid) during the period 2012-2015
Gas Natural Fenosa Elect Distribution
©Fotografia Pablo Candamio

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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